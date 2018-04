Datenschutz: Neos pochen auf "echte Pseudonymisierung"

Datenschutzverordnung. Am 25. Mai tritt in der Europäischen Union die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft, die strengere Regeln für Unternehmen und Behörden enthält, die personenbezogene Daten verarbeiten. Unter anderem werden Auskunftsrechte von Personen festgelegt, deren Daten gespeichert werden – inklusive Recht auf Löschung. Auch neue Straftatbestände werden eingeführt, beispielsweise die „unrechtmäßige Datenspeicherung“. Bei Verstößen können hohe Strafen bis zu 20 Millionen Euro (bzw. vier Prozent des Jahresumsatzes) verhängt werden.

Datenschutz-Anpassungsgesetz. Die Regierung muss nun die rechtlichen Rahmenbedingungen für die neue Verordnung schaffen. Um bestimmte Informationen für Forschungszwecke weiterzugeben, muss sie mit einer Novelle gewisse Ausnahmeregelungen festlegen. Das sorgt für Kritik.