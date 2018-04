Kickls neue Verbündete im Kampf gegen Flüchtlinge

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sucht auch abseits der Europäischen Union eine Lobby für seine Anliegen. Die heißen im Wesentlichen: Migration nach Österreich eindämmen, indem der EU-Außengrenzschutz gestärkt wird. Er will eine bessere europäische Polizeikooperation gegen Schlepperei und gegen Terrorismus. Und die digitale Sicherheit ist ihm ein Anliegen. Außerdem möchte er, dass Asylanträge künftig nur mehr außerhalb der Europäischen Union gestellt werden können.

"Wir wollen Ordnung machen, wir wollen Kontrolle statt Chaos", betonte Kickl abermals am Freitag bei einer Pressekonferenz im Rahmen des Forum Salzburg, das am 12. und 13. April stattfindet. Das ist eine mitteleuropäische Sicherheitspartnerschaft, die von Österreich im Jahr 2000 initiiert wurde, und mit Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Österreich neun Mitgliedstaaten hat. Dieses Jahr nehmen im Vorfeld der EU-Ratspräsidentschaft an der Konferenz außerdem der Innenminister von Ungarn, die Staatssekretärin von Polen sowie Vertreter der Europäischen Kommission, von EASO, Frontex, ICMPD und des EU-Anti-Terrorismus Koordinators teil - genannt der Wiener Prozess. Insgesamt sind 14 Staaten vertreten.

Auf der Agenda stehen die Themen Grenzschutz, Asyl, Polizeikooperation, Extremismus und Terrorismus, sowie digitale Sicherheit und europäische Werte.

Unterstützung für schärfere Asylpläne

Mit Kickl am Podium saß unter anderem auch die rumänische Innenministerin Daniele Dan. Sie appellierte, dass die Prozesse in Dingen Migration in Europa einheitlicher werden müssen. Auch der finnische Innenmister Kai Mykkänen betonte, wie wichtig der Kampf gegen Terrorismus sei. Er bot der Europäischen Union beim Aufbau der EU-Außengrenze Hilfe an: Finnland habe immerhin wegen der langen Grenze zu Russland eine große Erfahrung in Dingen Grenzschutz. "Um zu helfen bräuchten wir allerdings ein Budget von der EU", sagte er.

Kickl sprang auch Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär des deutschen Innenministers Horst Seehofer (CSU), zur Seite. Er halte große Stücke auf Österreich und die forcierte Politik hinsichtlich der Flüchtlinge - Seehofer hatte in der Vergangenheit mehrmals gemeint, dass er mit den Entscheidungen von Kanzlerin Angela Merkel hinsichtlich von Asylthemen nicht immer zufrieden war und er eine deutlich rechtere Linie vertritt.

Jene Faktoren, die Österreich, Deutschland und Holland zuletzt zu attraktiven Einwanderungsländern gemacht haben, müssen reduziert werden, so Mayer. Dazu gehören für ihn einheitliche Asylverfahren in ganz Europa und vor allem auch einheitliche Sozialleistungen. Weiters solle Frontex zu einer ordentlichen Grenzschutzbehörde ausgebaut werden, ein lückenloses Grenzkontrollsystem solle bis spätestens 2021 aufgebaut werden. "Wir wollen wieder selbst entscheiden, wer einreisen darf - und nicht kriminelle Schlepperbanden." À la longue will er wieder offene Grenzen innerhalb Europas. "Das geht aber nur, wenn der EU-Außengrenzschutz funktioniert." Auch im Namen Seehofers lobte er den Innenminister und die österreichische türkis-blaue Regierung an sich - sowie deren Vorhaben. Zum Schluss sagte er: "Ich setze große Stücke auf den Vorsitz Österreichs bei der EU-Ratspräsidentschaft".