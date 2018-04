Strache, zwischen allen Stühlen

Nach 13 Jahren an der Spitze der FPÖ hat es Heinz-Christian Strache endlich zum Regierungschef gebracht. Wenn auch nur für eine Woche – am Freitag kam dann Kanzler Sebastian Kurz von seiner China-Reise zurück. In dessen Abwesenheit führte Strache die Geschäfte. Keine große Sache, bloß eine Formalität, möchte man meinen. Die aber den Rollenkonflikt des Vizekanzlers womöglich noch verstärkt hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)