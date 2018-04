"Führerpartei": ÖVP kritisiert Sager von SPÖ-Chef Kern

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hat am Sonntag Kritik an Aussagen von SPÖ-Chef Christian Kern über die schwarz-blaue Koalition geübt. Stattdessen mahnte er in einem Statement gegenüber der APA Sachlichkeit in der Politik ein.

Kern hatte am Samstag ÖVP und FPÖ mit einer "Moskauer Pyramide" verglichen und gemeint: "Zwei B'soffene, die sich gegenseitig abstützen." Darüber zeigte sich Nehammer verärgert: "Es ist nun wiederholt der Fall, dass der Parteichef der SPÖ durch unwürdige verbale Patzer und Ausrutscher auffällt." Der Generalsekretär kritisierte auch, dass Kern just im Gedenkjahr die ÖVP als "Führerpartei" bezeichnet hat. Dies zeuge von Unwissen und mangelnder Sensibilität für die österreichische Geschichte, so Nehammer.

Damit bezog sich der Oppositionschef auf die Pläne der SPÖ, der Parteibasis mehr Mitbestimmungsrecht zu geben. Denn am Samstag fand der erste SPÖ-Mitgliederrat statt. Bei diesen Treffen soll die Basis künftig die Möglichkeit erhalten, am neuen Parteiprogramm aktiv mitzuarbeiten. Ziel sei, dass am Ende nicht nur die Sozialdemokratie wieder Macht haben wolle, sondern dass vor allem die Menschen wollten, dass die Sozialdemokratie wieder Macht hat, sagte Bundesgeschäftsführer Max Lercher

Auch die FPÖ kritisierte die Aussagen am Sonntag: Sie seien "ein Griff in die unterste Schublade". Generalsekretär Harald Vilimsky attestierte dem Ex-Kanzler in einer Aussendung Neid und Wehleidigkeit, da die neue Bundesregierung bereits mehr umgesetzt habe als Kern in seiner Amtszeit.

(APA)