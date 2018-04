"Sind auf gutem Weg": Entspannung in Diskussion um AUVA

Kern zu AUVA-Aushöhlung: Türkis-Blau "will keine Mitbestimmung"

Der SPÖ-Chef wettert gegen die türkis-blauen Reformpläne: "Am Ende werden diese 500 Millionen Euro am Rücken der Patienten eingespart werden." Am Nachmittag ist ein Gespräch zwischen AUVA-Obmann und Gesundheitsministerin Hartinger-Klein geplant.