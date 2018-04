"Besoffener Abgeordneter": FPÖ-Politiker nimmt zu medialen Vorwürfen Stellung

"Ich habe gestern im Parlament eine sehr emotionale Rede gehalten, für die ich heute und sehr wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen von der Presse gemaßregelt und als 'besoffener Abgeordneter' hingestellt werde", heißt es in einer Aussendung des Abgeordneten Wolfgang Zanger (FPÖ) am Donnerstagnachmittag. Aber was ist überhaupt vorgefallen? Im Zuge einer Debatte im Nationalrat hatte Zanger den früheren Bundeskanzler Christian Kern als "Oberschlepper" bezeichnet, "der alle diese Menschen (gemeint sind wohl die Flüchtlinge) mit der ÖBB durchs Land kutschiert hat". Die Regierungsparteien applaudierten, die SPÖ-Abgeordneten konnten es hingegen nicht fassen. Zanger erhielt einen Ordnungsruf von der dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ).

"FPÖ-Politiker sorgt für Eklat", schrieb die "Krone" am Donnerstag. Die Zeitung "Österreich" berichtete von einem "Riesen-Skandal". Auch in den sozialen Medien war der Auftritt des freiheitlichen Politikers ein - emotionales - Thema. Manche Twitter-User warfen Zanger vor, bei seiner Rede im Nationalrat "betrunken" gewesen zu sein.

Fett, wie die russische Erde, der Herr Abg. Zanger? Also mein Chef würde mich durch Sonne und Mond hauen, wenn ich so auftreten würde. #OeNR https://t.co/6JWyazMxgL — Karl-Heinz Hitl (@KHHitl) 18. April 2018

Ich finde es echt nicht ok, dass wir uns über den Abg. Zanger so lustig machen. Suchterkrankungen sind ein sehr ernstes Thema, Süchtige verdienen unseren Respekt, egal, ob Normalos oder Abgeordnete. Ich wünsche ihm und seiner Familie, dass er das in den Griff kriegt. — Rudi Fußi (@rudifussi) 19. April 2018

Replik des FPÖ-Politikers: "Üble Diffamierung"

Der Abgeordnete schrieb in einer Replik von einer "üblen Diffamierung". Er "verwehre sich energisch gegen diesen Untergriff", so Zanger in einer Aussendung des freiheitlichen Parlamensklubs.

>> Rede von Wolfgang Zanger im Nationalrat

(Red)