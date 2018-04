Hartinger-Klein will Elga-Daten nicht für Forschungszwecke freigeben

Von der Sozialministerin wird es offenbar keine Freigabe für Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken geben. Sie will dies in jenem Gesetz verankert sehen, das eigentlich schon am Freitag im Nationalrat beschlossen werden soll.