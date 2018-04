Innsbruck: Dreikampf um Bürgermeisteramt

Innsbruck. Am kommenden Sonntag sind Innsbrucks Wähler aufgerufen, den Gemeinderat der Landeshauptstadt und in einer Direktwahl auch das Stadtoberhaupt zu wählen. Der Wahl zum Bürgermeister stellen sich neun Kandidaten. Falls keiner der Antretenden die erforderliche, absolute Mehrheit erreicht – wovon auszugehen ist –, dann fällt die Entscheidung zwischen den beiden Stimmenstärksten in einer Stichwahl am 6. Mai.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2018)