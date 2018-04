Silberstein: Neuer Gast bei der SPÖ

Wien. Im Dirty-Campaigning-Team von SPÖ-Berater Tal Silberstein war im Nationalratswahlkampf neben Peter Puller auch eine Frau im Kernteam aktiv. Sie gestalteten gemeinsam die beiden Facebook-Seiten „Wir für Sebastian Kurz“ und „Die Wahrheit über Sebastian Kurz“.

Die SPÖ distanzierte sich stets von Silberstein, sagte, von der Kampagne nichts gewusst zu haben. Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler (der wohl wirklich nichts wusste) trug die Konsequenzen und trat zurück. Dass die Frau, die unter dem Decknamen Eva Wernheim in Chatprotokollen auftaucht, mit der Schmutzkübelkampagne zu tun hatte, war der Partei aber spätestens nach Aufarbeitung der Affäre bekannt. „Die Presse“ sprach mit dem damaligen Kurzzeit-Bundesgeschäftsführer Christoph Matznetter über die Causa – die Identität der Frau ist der „Presse“ bekannt.

Gut vernetzt in der SPÖ

Wie „Addendum“ nun berichtet, wurde diese Frau mit dem Decknamen nun trotzdem als Gastmitglied bei der SPÖ aufgenommen. Als solches besitzt sie keinerlei Rechte, hat auch keine Pflichten, darf aber an Sektionssitzungen teilnehmen. Die Menschenrechtsaktivistin beobachtete am Landesparteitag der Wiener SPÖ interessiert die Kampfabstimmung zwischen Michael Ludwig und Andreas Schieder und schüttelte viele Hände. Sie ist in der SPÖ gut vernetzt. Dass sie nun Gastmitglied ist, will die Bundes-SPÖ „aus Datenschutzgründen“ weder bestätigen noch dementieren. Dort heißt es nur knapp: „Falls sie mit der Silberstein-Causa zu tun hatte, werden wir sie nicht als Vollmitglied akzeptieren.“ (ath)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2018)