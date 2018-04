Die Grünen - zwischen Triumph und Absturz

Die Grünen sind zwiegespalten - anders lassen sich die beiden Wahlergebnisse von Sonntag wohl nicht zusammenfassen. Auf der einen Seite steht da bekanntlich der Absturz der Grünen bei der Landtagswahl in Salzburg. War man bisher Juniorpartner in der Regierung und konnte - dem Finanzskandal sei Dank - auf das historisch beste Ergebnis von 20 Prozent im Jahre 2013 verweisen, so wurde dieser Wert nun halbiert. Freilich: Damit hat die Partei von Astrid Rössler - die noch am Abend verkündete, den Gremien ihren Rücktritt anbieten zu wollen - immer noch das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte geschrieben. Schwarz-Grün, und damit eine Koalition aus Erst- und Viertplatziertem, wird damit aber unwahrscheinlich.

"Es läuft einmal so, einmal so", kommentierte der grüne Bundessprecher Werner Kogler. Gestern Nachmittag hatte er noch deutlichere Worte gefunden und eine "Enttäuschung" eingeräumt. Dennoch stärkte Kogler Rössler den Rücken: Sie habe einen guten Job gemacht, betonte er. Die Lorbeeren für die Regierungsarbeit seien jedoch bei der Landeshauptmann-Partei gelandet. Er wolle den Gremien nicht vorgreifen, meinte Kogler weiter, aber "ich hoffe, sie überdenkt das noch einmal". Er habe "höchsten Respekt" vor Rössler.

Kogler: Willi habe "das völlig Richtige gesagt"

Kogler zeigte sich sehr erfreut über Willis "herausragenden Zwischenerfolg". Letzterer habe bewiesen, dass die Grünen in ihrem Potenzial "weit ausbaufähig" seien.

Doch auch in der Tiroler Landeshauptstadt ist nicht alles Gold was grün glänzt, denn: Willis Ausdrucksweise hatte zuletzt zum Parteiaustritt der Grünen-Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider geführt, die ihm "rechtspopulistische Mechanismen" vorgeworfen hatte. Konkret ging es um die Aussage Willis: "So hart das klingen mag, aber die Frage, ob ich mir das Dach über'm Kopf leisten kann, beschäftigt die Leute ganz einfach mehr als die Frage nach dem Binnen-I oder der Ehe für alle." Kogler verteidigte Willi nun. Dieser habe "das völlig Richtige gesagt", nämlich was für eine größere Zahl an Menschen wichtig sei - nicht, dass irgendetwas unwichtig sei.

Wie es nun mit den Grünen - österreichweit und regional - weitergeht, dazu äußerte sich Kogler noch nicht. Man werde sich mit dieser Frage aber intensiv auseinandersetzen, kündigte er an.

Fest steht: Die Grünen - die am Höhepunkte ihrer Macht 2014/15 in sechs Ländern mitregierten - sind jetzt nur mehr in drei Landesregierungen vertreten: In Vorarlberg (mit der ÖVP) und Wien (mit der SPÖ), wo 2019 bzw. 2020 gewählt wird, sowie in Tirol. Dort wurde der schwarz-grüne Bund nach der heurigen Wahl verlängert. In Kärnten flogen sie mit der Wahl aus Landtag und Regierung.

