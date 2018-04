Meischberger - live: "Das hat Haider Grasser nie verziehen"

Es ist der 30. Tag in der Zeitrechnung des größten Korruptionsprozesses der österreichischen Justizgeschichte. Und es ist der Tag, an dem die Einvernahme des Zweitangeklagten in den Affären Buwog und Terminal Tower durch Richterin Marion Hohenecker begonnen hat: Des wohl "berühmtesten Trauzeugen weltweit", Walter Meischberger.

Der, laut Eigenbezeichnung, „strategische Berater" schilderte heute Vormittag sein „sehr freundschaftliches" Verhältnis zum Hauptangeklagten, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Er habe ihn intensiv beraten, als dieser Minister wurde: „Meine Aufgabe war es, aus seiner Sicht zu denken“, meinte Meischberger. Dazu sei er im Durchschnitt einmal pro Woche ins Finanzministerium gekommen, wo man ihn „schon“ gekannt habe – „so unauffällig war ich grad wieder nicht“, sorgte der gebürtige Innsbrucker nicht nur einmal für Schmunzeln in den Gesichtern von Richterin und Schöffen.

Zum damaligen Zeitpunkt sei er, Meischberger, auch schon in Kontakt mit den Mitangeklagten, dem PR-Berater Peter Hochegger und dem Immobilienmakler Ernst Karl Plech (Meischbergers „väterlichem Freund“) gestanden. Mit letzterem habe er auch Geschäfte gemacht, schilderte Meischberger auf eine Frage der Richterin. Meistens sei das alles per Handschlag geregelt worden – mit einer Ausnahme: dem Kauf eines Bootes auf Ibiza im Jahr 2006. Dieser sei ausführlich verschriftlicht worden. Der Grund? Meischberger wollte, dass beide Familien das Boot nutzen konnten, das habe festgehalten gehört, zugleich wollte er aber nicht als Eigentümer aufscheinen, da er damals knapp bei Kasse war, habe er doch gerade ein Haus in Wien gebaut.

Nach dem „Bootsausflug“ ging es um die Privatisierung der rund 60.000 Bundeswohnungen im Jahr 2004. Meischberger sagte, er habe von dem Bauunternehmer Anton Kallinger erfahren, dass die Immofinanz und die Raiffeisenlandesbank OÖ (RLB OÖ) ein Konsortium bilden wollten um diese zu erwerben. Kallinger sei aber bald „am Ende seines Lateins“ gewesen, habe es nicht geschafft, einen Vertrag auf die Beine zu stellen. Am 4. April 2004 habe sich Meischberger daher an Hochegger gewandt, weil dieser Kontakte zur Immofinanz gehabt habe. Denn „die wollten das irgendwann im Mai vergeben“, habe er, Meischberger, aus seinem „Informationsnetz“ munkeln gehört. Hochegger sei daraufhin zum damaligen Immofinanz-Chef Karl Petrikovics gegangen und habe ihm seine Beratung bei der Privatisierung angeboten. Niemand habe gewusst, dass er, Meischberger, hinter Hochegger stehe. Auch sei er nie bei den Treffen mit Petrikovics dabei gewesen. Letztlich habe es Hochegger geschafft, einen schriftlichen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Immofinanz zu bekommen, der ihnen als Erfolgsprovision ein Prozent der Barsumme des Wohnungsverkaufs zugesichert habe.

Am 4. Juni 2004 seien die Angebote eingegangen, drei Tage später habe der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ), Meischberger angerufen und informiert, dass das Österreich-Konsortium nur auf Platz zwei liege, nämlich hinter der Konkurrenz CA Immo („Damals waren noch keine i-Phones, das waren solche Nokia und es war ein anonymer Anruf.“). Und dass es eine zweite Bieterrunde geben müsse. Meischberger habe daraufhin wieder Hochegger angerufen und dieser das Konsortium informiert. Der Rest ist Geschichte: In der zweiten Bieterrunde lag das Österreich-Konsortium mit einem Angebot von 961 Millionen Euro um eine Million vor der CA Immo – ein Thema, das wohl heute Nachmittag noch erörtert werden dürfte.



Details am Rande: Zu Beginn der Verhandlung erhielt Grassers Anwalt Manfred Ainedter einen USB-Stick mit den Tonmitschnitten über den zweiten Teil der bisherigen Verhandlungstage (Tage 13 bis 24): „Buwog Staffel Zwei“, betitelte es die Richterin. Und sie informierte, die ersten 20 Tage seien in Protokollform vorhanden - 1429 Seiten. Ein optisches Schmankerl hatte der Vormittag übrigens auch zu bieten: Anwalt Michael Dohr erschien in einem pinken Anzug – mit pinker Krawatte und dazu passenden pinken Schuhen.