Meischberger: "Habe gelesen, dass ich das gesagt haben soll"

Es ist der 30. Tag in der Zeitrechnung des größten Korruptionsprozesses der österreichischen Justizgeschichte. Und es ist der Tag, an dem die Einvernahme des Zweitangeklagten in den Affären Buwog und Terminal Tower durch Richterin Marion Hohenecker beginnt: Der „strategische Berater“ Walter Meischberger, wird abermals im Zeugenstand Platz nehmen. Vor eineinhalb Wochen hatte er dort eine mehrstündige Erklärung abgegeben – zum einen über seine Tätigkeit („Ich glaube, ich bin der berühmteste Trauzeuge weltweit - als ob es sich um eine Berufsbezeichnung handeln würde.“), zum anderen über seine Sicht auf die Vorwürfe und die Auftritte der übrigen Mitangeklagten - allen voran auf Peter Hochegger.

Er habe bei Hochegger gelernt, mit ihm gearbeitet, sei mit diesem befreundet gewesen. Und gerade deshalb kaufe er dem Lobbyisten sein Teilgeständnis, seine „Läuterung“, nicht ab, erhob Meischberger schwere Vorwürfe. „Hocheggers inszenierte Abkehr von der Gier ist seine Methode, um dem System diesmal zu entkommen“, ortete Meischberger einen „Deal mit der Staatsanwaltschaft“.

>>> Dossier: Der Grasser-Prozess [premium]