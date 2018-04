Nach "schlechtestem Wahlergebnis der Geschichte" gibt es Rücktrittsforderung an Innsbrucker SPÖ-Spitze

Während die Grünen in Innsbruck jubeln, werden bei der SPÖ die ersten Rücktrittsforderungen auf. In einer Aussendung fordern die Sozialistische Jugend und der VSSTÖ den "sofortigen Rücktritt und den Verzicht auf alle Mandate" von Spitzenkandidatin Irene Heisz und Stadtparteichef Helmut Buchacher. Der Grund: Es sei "das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der SPÖ Innsbruck". Außerdem habe man nicht auf das "junge, kompetente Team" der Partei gesetzt. In der Aussendung wird eine "Verjüngung der Stadtpartei" gefordert.

Heisz kam bei der Bürgermeister-Wahl nur auf 7 Prozent. Bei der Gemeinderatswahl kamen die Sozialdemokraten nur auf 10,3 Prozent - damit verloren sie im Vergleich zur vorigen Wahl 4,2 Prozent der Stimmen.

(red. )