Kärntner ÖVP bekommt neue Landesgeschäftsführerin

Der neue geschäftsführende Kärntner ÖVP-Chef Martin Gruber hat am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Klagenfurt mehrere Personalentscheidungen bekannt gegeben. Neue Landespartei-Geschäftsführerin wird Julia Schaar. Die 36-Jährige kommt aus der Jungen Volkspartei und war zuletzt in der Privatwirtschaft. Sie löst mit 1. Juni Josef Anichhofer ab, der als Klubdirektor in den Landtag wechselt.

Gruber sagte, die Entscheidungen habe er gemeinsam mit Klubobmann Markus Malle getroffen. Es gehe um eine Erneuerung der Parteistrukturen, "um aus der Kärntner Volkspartei wieder eine Erfolgspartei zu machen". Mit Sebastian Schuschnig bekommt die Kärntner ÖVP auch wieder einen Parteisekretär, der die Koordination zwischen Partei, Landesregierung und Klub übernehmen soll. Schuschnig kommt wie Schaar aus der JVP. Einen Landesparteitag mit Obmann-Wahl wird es im Herbst geben, hieß es.

(APA)