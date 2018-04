Live ab 9:30 Uhr: Die Einvernahme des Walter Meischberger, Teil 2

„Das war ein Eldorado für Berater“, sagte Walter Meischberger und meinte das Jahr 2003 bzw. das Frühjahr 2004. Warum? Weil sich damals abzeichnete, dass rund 60.000 Bundeswohnungen vor ihrer Privatisierung stünden – und damit gutes Geld verdient werden könnte. Auch er, so der „strategische Berater“, habe hier mitmischen wollen – und es auch getan. Ein Netzwerk habe er sich aufgebaut, beobachtet und analysiert – und schließlich das Österreich-Konsortium um Immofinanz, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und Wiener Städtische über seinen Partner Peter Hochegger informiert, wie viel zumindest geboten werden müsse, um den Zuschlag zu erhalten. Und tatsächlich: der Deal ging auf, knapp zehn Millionen Euro flossen – der Großteil an Meischberger, der kleinere Part an Hochegger.

So lautet die Version, die der Zweitangeklagte im größten Korruptionsprozess in der österreichischen Justizgeschichte, gestern, Dienstag, vor Gericht vortrug. Karl-Heinz Grasser, der damalige Finanzminister, habe seine Finger nicht mit im Spiel gehabt. Überhaupt habe man sich - trotz der „Nähe" - über Buwog und Co. nicht unterhalten. Sehr wohl involviert aber sei der damalige (2008 verstorbene) Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ) gewesen, der ihm, Meischberger, die entscheidende Zahl – 960 Millionen Euro – am Telefon durchgegeben habe.

Als der Deal dann in trockenen Tüchern war, sei es nur noch darum gegangen, abzurechnen. Dafür, so der ehemalige freiheitliche Generalsekretär, hätten Projekte und Gesellschaften „gefunden werden" müssen. Eine Rechnung, auf der seine Beratertätigkeit samt der Provision vermerkt worden wäre, habe er „aus Diskretion" nicht gewollt. Sonst wäre dies womöglich - wie so viele andere „aus dem Kontext gerissene Aussagen" - in den Medien aufgetaucht und Grasser, dessen Trauzeuge er, Meischberger, ist „da hineingezogen" worden. Aus heutiger Sicht sei das freilich „lächerlich", räumte Meischberger ein, damals sei ihm das aber ein Anliegen gewesen.

Als die Provision im Herbst 2009 öffentlich wurde, erstatteten Meischberger und Hochegger Selbstanzeige bei der Finanz, weil sie das Geld nicht versteuert hatten. Er habe damals nicht gewusst, dass das Ganze gar nicht steuerpflichtig gewesen sei, weil laut dem Begleitgesetz zur Privatisierung die Transaktionen zur Verwertung der Wohnbaugesellschaften abgabenfrei gestellt worden seien. Warum er Grasser, der sich doch in Steuerfragen ausgekannt habe, nicht gefragt habe?, wollte Richterin Hohenecker dann noch wissen. Meischberger unumwunden: „Grasser hätte sich damit nicht ausgekannt.“

Heute, Mittwoch, wird die Einvernahme Meischbergers ab 9:30 Uhr fortgesetzt.