„Das war ein Eldorado für Berater“, sagte Walter Meischberger und meinte das Jahr 2003 bzw. das Frühjahr 2004. Warum? Weil sich die Privatisierung der rund 60.000 Bundeswohnungen abzeichnete. Er, so der „strategische Berater“, habe mitmischen wollen – und es auch getan. Das von ihm, über den mitangeklagten PR-Profi Peter Hochegger, beratene Österreich-Konsortium um Immofinanz, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und Wiener Städtische habe den Zuschlag erhalten. Und er und Hochegger eine Provision von knapp zehn Millionen Euro, abgerechnet über das Ausland - aus Gründen der "Diskretion".

So lautet die Version, die der Zweitangeklagte im größten Korruptionsprozess in der österreichischen Justizgeschichte, heute ausführte. Dabei, so präzisierte Meischberger, sei er davon ausgegangen, dass die Provision (ein Prozent der Barsumme des Kaufpreises on 961 Millionen Euro) vom gesamten Konsortium bezahlt würde. Letztlich habe aber nur die Immofinanz, in Tranchen, überwiesen - an Hocheggers zypriotische Firma Astropolis. Das Geld ist ein Zankapfel im Gerichtssaal: Die mitangeklagten Vertreter der RLB OÖ bestreiten, dass sie gezahlt haben. Der frühere Immofinanz-Chef Karl Petrikovics sagte hingegen aus, dass der Provisionsteil der RLB OÖ intern zwischen den beiden Gesellschaften rückverrechnet wurde.



Ein weiteres Thema des Vormittags: Jörg Haider. Meischberger wiederholte, er sei zwischen erster und zweiter Bieterrunde von dem damaligen Kärntner Landeshauptmann angerufen worden. Er habe ihm gesagt, dass das Österreich-Konsortium hinter der Konkurrenz CA Immo liege und dass deren Finanzierungsgarantie 960 Millionen Euro betrage. Meischberger habe Hochegger informiert und darauf gepocht: "Bitte an die Milliarde, aber mindestens 960 Millionen bieten." Und er räumte ein: "Ich bin da locker mit dem Geld der beiden Unternehmungen umgegangen", doch es sei eben um sehr viel gegangen.

Die Frage, woher Haider seine Informationen hatte, konnte Meischberger nicht beantworten. Nachgefragt habe er freilich nicht, das hätte Haider "als eine Majestätsbeleidigung" aufgefasst.

Mir nur einem Wort - "Porr" - wechselte Richterin Marion Hohenecker dann das Thema - und Meischberger schilderte, dass er einst von dem Bauunternehmer Anton Kallinger als Berater für die Porr angeworben worden sei - aufgrund seiner Kontakte in die FPÖ. Denn: Der damalige Porr-Chef Horst Pöchhacker sei "ein Sozialdemokrat", die amtierende Bundesregierung aber seit 2000 schwarz und blau. Pöchhacker und Meischberger hätten schließlich mündlich eine Zusammenarbeit vereinbart, der Linzer Terminal Tower habe dabei kaum eine Rolle gespielt. Nur zweimal habe er wegen der geplanten Übersiedlung der oberösterreichischen Finanzdienstellen mit dem damaligen (2009 verstorbenen) Generalsekretär im – vom Hauptangeklagten Karl-Heinz Grasser geführten – Finanzministerium gesprochen.

Die 200.000 Euro, die Meischberger von der Porr erhalten hatte, stünden jedenfalls nicht mit dem Turm in Verbindung (die Staatsanwaltschaft ortet hingegen sehr wohl eine Schmiergeldzahlung für die Übersiedlung, Anm.), sondern seien "die Schlussrechnung" für Meischbergers jahrelanges Porr-Tätigkeit gewesen. Pöchhacker habe eine Abrechnung über das Ausland gewünscht und Meischberger bereitwillig mit den Worten zugesagt: "Kein Problem: Ich habe da ein Konstrukt." Gemeint war: Hocheggers zypriotische Briefkastenfirma Astropolis (er erhielt für die Abwicklung zehn Prozent der 200.000 Euro) und Meischbergers Konten in Liechtenstein.

Zu letzteren sei er über den mitangeklagten Immobilienmakler Ernst Karl Plech gekommen, sagte Meischberger. Plech habe ihn zu einer Vernissage mitgenommen, dort habe er Banker der Hypo Vorarlberg und deren Tochtergesellschaft, der Hypo Investmentbank in Liechtenstein, kennengelernt. Plech und Meischberger hätten dann gemeinsam dsa Konto "Millenium" gegründet, es aber nicht benutzt. Sein, Meischbergers, Berater sei fortan W. gewesen, mit dem er sich stets in Wien, im Hotel am Stephansplatz, getroffen habe. Mit diesem habe er auch über eine "diskrete" Transfermöglichkeit seiner Gelder von Zypern nach Liechtenstein gesprochen, woraufhin W. die "Servicegesellschaft" Omega ins Spiel gebracht habe.

Zur Erinnerung: Hochegger hat W. in seinem Teilgeständnis erwähnt. Dieser habe ihm einen Zettel gezeigt, wonach das Buwog-Geld von Zypern auf drei Liechtensteiner Konten weitergeleitet werden sollte - für Meischberger, Grasser und Plech. Die drei Genannten bestreiten das.