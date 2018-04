Strache und Kern: Giftiger Streit endet mit einer Weinwette

Beim Schlagabtausch, den sich Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Mittwochabend in der Ö1-Reihe „Klartext“ mit SPÖ-Chef Christian Kern lieferte, legten beide auch beim Thema George Soros nochmals nach. Nachdem Strache es als Faktum bezeichnete, dass der US-Milliardär jüdischer Herkunft an der Unterstützung der Flüchtlingsbewegungen nach Europa beteiligt war, geriet der SPÖ-Chef in Rage. Was Strache da mache, drehe vielen den Magen um, sagte er und warf den Freiheitlichen in diesem Zusammenhang Antisemitismus vor. Der Vizekanzler nannte die Vorwürfe „absurd“ und „letztklassig“ und sprach von „miesen Unterstellungen, die man nicht im Raum stehen lassen kann“. Kern versuche, „den Brunnen zu vergiften“. Kritik an Soros sei legitim und berechtigt, solche gebe es etwa auch vom israelischen Ministerpräsidenten.

Auch innenpolitisch ging es zwischen den beiden Politikern unversöhnlich zur Sache. Mehrmals bezichtigten Strache und Kern einander der Verbreitung von Unwahrheiten, des Umfallens bei politischen Vorhaben oder stellten überhaupt die Bildung des jeweils anderen infrage. Er verstehe die Frustration bei Kern, so Strache: „Der kürzeste Kanzler der Zweiten Republik.“ Nach den Landtagswahlen würden viele in der SPÖ einen Wechsel an der Parteispitze herbeisehnen. Kern, der seinem Gegenüber „Steigbügelhaltertum“ für die Großsponsoren der ÖVP vorwarf, bot Strache darauf hin eine Wette an. „Ich wette eine gute Flasche Rotwein, dass ich länger SPÖ-Chef bin als Sie bei den Freiheitlichen.“ Strache nahm die Wette „gerne“ an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2018)