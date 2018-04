Live ab 9:30: Meischberger zwischen Rechnung und Leistung

Walter Meischberger, laut Eigendefinition „strategischer Berater“ und der wohl „berühmteste Trauzeuge weltweit“, hatte im Wiener Landesgericht für Strafsachen am 31. Verhandlungstag im Korruptionsprozess um die Affären Buwog und Terminal Tower einiges zu erklären. Etwa, wann er seine Konten eröffnet habe, warum auf Rechnungen nicht die dahinter stehenden Leistungen vermerkt wurden und warum er Gelder über das Ausland habe fließen lassen – und kam dabei passagenweise nicht nur ins Stocken, sondern auch unter Druck.

„Für mich ist das keine unübliche Geschichte, das ist keine Scheinrechnung, nur ein falscher Rechnungstitel", meinte Meischberger etwa, als ihn Richterin Marion Hohenecker mit einem E-Mail konfrontierte. Dieses enthielt die Rechnungslegung des einstigen FPÖ-Generalsekretärs an den Baukonzern Porr, im Anhang befand sich eine Marktstudie zu Rumänien, die aber als „Marktstudie Bulgarien“ bezeichnet wurde. Meischberger räumte daraufhin ein, er habe weder für das eine noch das andere Land eine solche Studie verfasst. Aber: „Hier wurde eine Leistung verrechnet, die tatsächlich erbracht wurde, nur ist sie unter einen falschen Rechnungstitel gelegt worden.“ Alles in Ordnung, also.

Konkret ging es um jene 200.000 Euro, hinter denen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Bestechungszahlung im Rahmen der Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Linzer Terminal Tower an den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, die PR-Berater Meischberger und Peter Hochegger sowie den Immobilienmakler Ernst Karl Plech vermutet. Die Genannten bestreiten die Vorwürfe, Meischberger erklärte die Summe folgendermaßen: Es handele sich um die „Schlussrechnung“ für seine jahrelange Tätigkeit für die Porr, konkret für den (mittlerweile verstorbenen) damaligen Generaldirektor Horst Pöchhacker. Dass über das Ausland, genauer gesagt über die zypriotische Briefkastenfirma Astropolis von Hochegger (der sich 20.000 Euro einbehielt) abgerechnet wurde, sei auf Wunsch Pöchhackers passiert, führte Meischberger denn auch aus.

Pöchhacker ist nicht der einzige bereits Verstorbene, den Meischberger ins Treffen führte. So meinte er, dass ihm im Rahmen der Privatisierung der Bundeswohnungen der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ) angerufen und ihm die Höhen der Gebote der CA Immo und des Österreich-Konsortiums (Immofinanz, RLB OÖ und Wiener Städtische) genannt habe. Die Anklagebehörde geht bekanntlich davon aus, dass der entscheidende Tipp von Grasser stammte und die letztlich (von der Immofinanz) bezahlte Provision von knapp zehn Millionen Euro auf Grasser, Plech, Meischberger und Hochegger aufgeteilt wurden.

Die Genannten bestreiten – mit Ausnahme Hocheggers, der ein Teilgeständnis abgelegt hat – die Vorwürfe.