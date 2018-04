BVT-Affäre: Geheime Zeugen nun bekannt

Die Puzzlestücke in der verworrenen BVT-Causa ergeben langsam ein Bild. Bisher war nicht bekannt, wer jene vier Zeugen sind,deren Aussagen schlussendlich zur Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und zur Suspendierung von Direktor Peter Gridling und weiteren vier Beschuldigten geführt haben.



Zumindest zwei dieser vier Zeugen wurden vom Kabinett des Innenministers Herbert Kickl an die Staatsanwaltschaft vermittelt, was für Kritik sorgte. Weiters sorgte zumindest für eine schiefe Optik, dass diese Zeugen von Kickls Kabinettsmitarbeiter Udo Lett zur Einvernahme begleitet wurden. Der „Presse“ sind die vier Zeugen nun namentlich bekannt, die Staatsanwaltschaft hält die Aussagen aber weiter unter Verschluss.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2018)