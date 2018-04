Regierung macht ernst: Weniger Geld für Kinder im Ausland

Der Ministerrat wird am Mittwoch eine Gesetzesvorlage beschließen, die vorsieht, dass die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag anhand eines Eurostat-Indikators an das Preisniveau jenes Staates angepasst werden, in dem das Kind seinen Lebensmittelpunkt hat.

Die Regierung rechnet mit Einsparungen von 100 Mio. Euro im Jahr und ist überzeugt, dass die Vorlage europarechtskonform ist. Das Gesetz soll im Herbst beschlossen werden und 2019 in Kraft treten.

(Red.)