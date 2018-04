Kern: Distanz zwischen SPÖ und FPÖ "könnte nicht größer sein"

Parteichef Christian Kern übt im Vorfeld der 1. Mai-Feiern scharfe Kritik an ÖVP und FPÖ. "Die Bundesregierung führt Österreich in die falsche Richtung", meinte er am Sonntag. In der Auseinandersetzung zwischen liberalen und illiberalen Demokratiemodellen kippe Österreich zunehmend auf die Seite des "Orbanismus". Der ehemalige Kanzler will deshalb bei den 1. Mai-Feiern der SPÖ "eine klare Perspektive zeichnen, wofür wir stehen und wie die politische Alternative der Sozialdemokratie für eine gerechtere und ausgeglichenere Welt aussieht".

In der Frage des Gesundheitssystems gebe es von der Regierung keine Antwort auf die Frage des Ärztemangels, sondern ein 500-Millionen-Geschenk für Großbetriebe, so Kern in Anspielung auf die geplanten Einsparungen bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, die zu niedrigeren Versicherungsbeiträgen bei Unternehmen führen sollen. "'Pressekonferenz kills' ist das neue Motto der Regierung", kritisierte er.

Zur von Türkis-Blau angestoßenen Privilegiendebatte bei den Sozialversicherungen, sagte Kern: "Was da passiert ist, ist wirklich schändlich. Einen Wischzettel mit bösartigsten Anschuldigungen zu verbreiten, der im Wesentlichen aus Verleumdungen besteht, ist eines Kanzlers und eines Vizekanzlers wirklich unwürdig. Ich fordere die Regierung auf, mit dem Anpatzen dieser Institutionen aufzuhören."

"Machtübernahme deutschnationaler Burschenschafter"

Das Verhältnis zur FPÖ sieht Kern nach der rot-blauen Annäherung von eineinhalb Jahren deutlich abgekühlt. "Da hat wirklich noch einmal eine Entwicklung stattgefunden, die mit der Positionierung der FPÖ in der Regierung zu tun hat. Es gibt eine echte Machtübernahme der deutschnationalen Burschenschafter, und es gibt antisemitische Ausritte."

Die Angriffe auf den liberalen US-Milliardär George Soros seien etwa ein "Code von Antisemiten". Und wenn FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache darauf wie beim jüngsten Ö1-"Klartext"-Gespräch mit Kern mit dem Vorwurf des "Brunnenvergifters" reagiere, sei auch das ein antisemitischer Code. "Da gibt's dann zwei Möglichkeiten: es ist kapitales Unwissen oder es ist politischer Vorsatz. Ich unterstelle ihm kein Unwissen. Diese Partei gleitet zunehmend ab und übernimmt eins zu eins die Politik der ÖVP, dafür dass sie ein paar Jobs mit deutschnationalen Burschenschaftern besetzen dürfen. Früher hat man gesagt, sozialpolitisch würde man zwischen SPÖ und FPÖ Parallelen finden können. Die kann ich nicht mehr erkennen. Sozialpolitisch aber auch demokratiepolitisch könnte die Distanz wahrscheinlich nicht größer sein."

Auf die Frage, wie er dann mit einer rot-blauen Koalition im Burgenland leben könnte, meint Kern, dass das unterschiedlich zu bewerten sei. "Im Burgenland hat Hans Niessl das im Griff. Das läuft nicht so wie im Bund. (...) In der burgenländischen FPÖ ist einer von sechs der Abgeordneten ein Burschenschafter, während hier im Parlamentsklub die FPÖ mehr deutschnationale Burschenschafter als Frauen hat. Das ist wirklich durchseucht und durchsetzt von einer Ideologie, die autoritär und deutschtümelnd ist."

Auf einer Linie mit Wiener SPÖ-Chef Ludwig

Angesprochen auf den neuen Chef der Wiener SPÖ, Michael Ludwig, meinte Kern: "Wir haben die Zusammenarbeit neu ausgerichtet. Wir sind noch einmal ein gutes Stück enger zusammengerutscht. Ich bin optimistisch, dass es vor dem Hintergrund gelingen wird, Wien zu verteidigen und gemeinsam eine starke Opposition zu bilden." Den Eindruck, dass er rund um die Wahl des Wiener SPÖ-Chefs Klubobmann Andreas Schieder und nicht Ludwig unterstützt habe, wies er zurück. "Nein, das haben immer nur die Zeitungen geschrieben."

(APA/Red.)