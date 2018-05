Innsbruck: Showdown um Stadtchefjob

Innsbruck. Am Sonntag fällt die finale Entscheidung, wer in den kommenden sechs Jahren das Bürgermeisteramt in der Tiroler Landeshauptstadt, Innsbruck, innehat. In der Stichwahl treten die amtierende Stadtchefin, Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck, eine Liste, die 1994 als Abspaltung von der ÖVP gegründet wurde), und der Grüne Georg Willi gegeneinander an.

Im ersten Durchgang, bei der Bürgermeisterdirektwahl am 22. April, ging Willi deutlich vor Oppitz-Plörer durchs Ziel: Auf 30,88 Prozent kam das grüne Urgestein, auf 24,28 Prozent die seit dem Jahr 2010 im Amt befindliche Bürgermeisterin. Sie lag damit relativ knapp vor dem FPÖ-Kandidaten Rudi Federspiel, der 21,17 Prozent erreichte.

Schafft der langjährige Landtags-Klubobmann und ehemalige Nationalratsabgeordnete Willi tatsächlich den ganz großen Coup, würde er nicht nur seinen Grünen – auch bundesweit – etwas Auftrieb verleihen. Er wäre auch der erste grüne Bürgermeister einer Landeshauptstadt.

Die entscheidende Frage ist, ob es Willi gelingt, noch weiter über das grüne Wählerpotenzial hinaus zu punkten, als dies ohnehin bereits im ersten Durchgang gelungen ist. Im Wahlkampf präsentierte er sich als zuhörender Bürgermeister für alle, der die Bürger mehr in Entscheidungsprozesse einbinden will. Er schloss eine Zusammenarbeit mit der FPÖ explizit aus.

Anders als Bürgermeisterin Oppitz-Plörer. Sie will die bürgerliche Mitte hinter sich versammeln. Explizite Wahlempfehlung anderer Parteien gab es für sie bis dato keine. FPÖ-Stadtparteichef Federspiel machte jedoch klar, dass er „den linken Willi“ nicht als Bürgermeister haben wolle. Auch die ÖVP schoss sich zuletzt recht heftig auf den grünen Kandidaten ein.

Fragezeichen bei Wahlbeteiligung

Ein großes Fragezeichen steht indes hinter der Wahlbeteiligung. Im ersten Durchgang der Bürgermeisterwahl gab nur jeder zweite Innsbrucker seine Stimme ab (50,38 Prozent). Es bleibt abzuwarten, ob die nunmehrige Duellsituation mehr Wähler zu den Urnen locken wird. Insgesamt sind 104.245 Innsbrucker wahlberechtigt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2018)