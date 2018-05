FPÖ empört sich über türkische Fahnen bei SPÖ-Maiaufmarsch

In den sozialen Medien wird darüber diskutiert, ob es in Ordnung ist, dass beim SPÖ-Maiaufmarsch türkische Fahnen zu sehen waren. FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus postete auf Facebook: "Das ist der 1. Mai Aufmarsch der SPÖ. Türkische Fahnen, so weit das Auge reicht. Diese Partei hat sich schon lange von den Interessen der Österreicher entfernt. Eine Schande!" Dazu postet er Fotos aus Wien und Linz.

In der Türkei werden im Juni vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgehalten. ÖVP und FPÖ betonen unermüdlich, dass der türkische Wahlkampf in Österreich nichts zu suchen habe.

FPÖ-Chef Strache besuchte am 1. Mai das Bierzelt am Urfahraner Jahrmarkt - erstmals als Vizekanzler. Als solcher lobte er ausführlich die Koalition und speziell den Beitrag der FPÖ als "Impulsgeber und Schrittmacher": "Wir werden so gute Arbeit leisten, dass wir für mindestens zwei Perioden in der Regierung bleiben."

Der Maiaufmarsch der SPÖ in Wien stand am Dienstag ganz im Zeichen der Kritik an der Bundesregierung gestanden. Die Vertreter der Parteispitze ließen in ihren Reden kein gutes Haar an Vorhaben wie dem 12-Stunden-Tag oder den AUVA-Einsparungsplänen. Jubel und Applaus setzte es aber nicht nur für die Angriffe in Richtung Bund - sondern auch für den Abschiedsauftritt von Michael Häupl.

(Red./APA)