Innsbruck-Wahl: Rupprechter würde Willi wählen

Der grüne Bürgermeisterkandidat für die Stichwahl um den Innsbrucker Bürgermeistersessel, Georg Willi, hofft auf den "Van-der-Bellen-Effekt". Denn die Stichwahl zwischen ihm und Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) sei "viel stärker eine Persönlichkeitswahl", als er dies erwartet habe, sagte Willi bei einer Pressekonferenz in Innsbruck am Donnerstag.

Die Parteifarbe würde eine eher geringe Rolle spielen, meinte Willi, der hofft, am kommenden Sonntag weit über Grün-affine Wähler hinaus Bürger für sich zu gewinnen: "Viele tun sich schwer damit, Grün zu wählen", sagte der Bürgermeisterkandidat, der der Fokussierung auf die Persönlichkeit, wie im Präsidentschaftswahlkampf bei Alexander Van der Bellen, viel abgewinnen kann. Oppitz-Plörer sei zwar nach wie vor die Favoritin, aber seit dem ersten Urnengang am 22. April könne sich "schon etwas verschoben" haben. Willi hatte die Amtsinhaberin in der ersten Stichwahl deutlich überholt.

Willi möchte keinen FPÖ-Vizebürgermeister

Einmal mehr machte Willi deutlich, mit der FPÖ nicht in einer gemeinsamen Koalitionsregierung sitzen zu wollen. Deren Frontmann Rudi Federspiel solle hingegen eine wichtige Kontrollfunktion einnehmen. Die "Gefahr" einer bürgerlichen Mitte-rechts Koalition aus "Für Innsbruck", FPÖ, ÖVP und Seniorenbund, bei der die Grünen außen vor bleiben würden, sah Willi als gegeben an: "Alles ist möglich." Er wolle jedenfalls keinen Vizebürgermeister Federspiel.

Willi wünsche sich am Sonntag eine hohe Wahlbeteiligung. Denn angesichts einer so geringen Bürgerbeteiligung wie beim ersten Wahlgang am 22. April drohe irgendwann auch die politische Legitimation verloren zu gehen.

Grüne legte Wahlkampfkosten offen

Indes legten die Grünen am Donnerstag ihre Wahlkampfkosten offen. Bis zum 22. April habe man rund 150.000 Euro ausgegeben. Für die Stichwahl (Stand 2. Mai) wurden noch mal 54.000 Euro investiert. Willi forderte auch Kontrahentin Oppitz-Plörer auf, ihre Wahlkampfkosten offenzulegen: "Ich fände es gut und fair." In diesem Zusammenhang erinnerte er auch an Oppitz-Plörers Rolle als Mitgründerin der mittlerweile in der Versenkung verschwundenen Partei "Vorwärts Tirol" und die gerichtlichen Auseinandersetzungen, die es rund um diese Partei gegeben habe. So habe ja sogar der Landtag wegen nicht beantragter Parteieinförderung durch ehemalige Landtagsabgeordnete der Partei "rettend eingreifen" müssen.

Willi präsentierte zudem noch einmal wesentliche Inhalte des grünen Wahlprogrammes. Dabei wandte er sich vehement gegen eine von Oppitz-Plörer angekündigte "Atempause" - sowohl in Sachen Wohnen als auch beim Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes.

Keine ÖVP-Wahlempfehlung für Oppitz-Plörer

Unterdessen ließ in Sachen Innsbruck-Wahlkampf Ex-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) aufhorchen. Der "Tiroler Tageszeitung" sagte Rupprechter, er würde Willi wählen, wäre er in Innsbruck wahlberechtigt. Später relativierte der frühere Minister jedoch seine Wahlkampfhilfe für den grünen Kandidaten im Finish. Er lege Wert auf die Feststellung, dass er Willi persönlich sehr schätze. Er sei aber nicht in Innsbruck wahlberechtigt und wolle "dezidiert keine Wahlempfehlung" abgeben. Schon tags zuvor hatte der Schauspieler Tobias Moretti seine Unterstützung für Willi bekannt gemacht.

Unterstützung für Oppitz-Plörer gab es unterdessen vom ÖVP-Wirtschaftsbund, für die "eine funktionierende Wirtschaft stets im Mittelpunkt" stehe, wie Wirtschaftsbund-Obmann Franz Hörl wissen ließ. Die Stadt- und Landes-ÖVP hatten keine Wahlempfehlung abgegeben.

(APA)