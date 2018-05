Innsbruck-Wahl: Oppitz-Plörer gibt sich vor Stichwahl zuversichtlich

Die amtierende Stadtchefin Christine Oppitz-Plörer ("Für Innsbruck") geht mit "großer Zuversicht" gegen ihren grünen Herausforderer Georg Willi in die Bürgermeisterstichwahl am Sonntag. Anlass dafür würden die vielen Gespräche mit Wählern in der letzten Woche geben, sagte sie bei einer Pressekonferenz am Freitag. Gleichzeitig warf die 49-Jährige ihre "Führungserfahrung und -kompetenz" in die Waagschale.

Diese Eigenschaften seien zum einen für die Bildung und die Führung einer stabilen Koalition notwendig, zum anderen, um den "großen Betrieb" der Stadtverwaltung zu leiten. Und gerade die Koalitionsverhandlungen würden wohl angesichts der zehn im Gemeinderat und fünf im Stadtsenat vertretenen Fraktionen eine "große Herausforderung".

Sie habe "mit allen" gesprochen und schließe für eine Zusammenarbeit auch niemanden aus, betonte Oppitz-Plörer, die einmal mehr von einer künftigen Viererkoalition ausging. Die amtierende Bürgermeisterin sprach sich dafür aus, dass alle Stadtsenatsmitglieder auch amtsführend sein sollten. Bei der Größe des künftigen Stadtsenats zeigte sie sich hingegen flexibel. Denn schließlich sei diese nicht zuletzt von den Regierungsverhandlungen und den inhaltlichen Schwerpunkten abhängig. Überhaupt habe sich die Arbeitsweise auf kommunaler Ebene verändert, so Oppitz-Plörer. Denn die Erfahrungen der letzten Periode zeigten, dass die klassische Trennung von Regierungs- und Oppositionsarbeit nicht mehr so strikt sei. Man müsse "gemeinsame Ziele" finden. Sie selbst etwa mache in den Regierungsprogrammen von FPÖ und Grünen "Schnittmengen" aus.

Oppitz-Plörer will zufälligen "Bürgerrat"

Um der ausbaufähigen Wahlbeteiligung entgegenzuwirken (vor zwei Wochen lag diese bei 50,4 Prozent, Anm.), will Oppitz-Plörer einen "Bürgerrat" ins Leben rufen. Dieser soll nicht mit ohnedies in Politik Interessierten, sondern mit zufällig aber repräsentativ ausgewählten Innsbruckern beschickt werden. Es gehe darum, Ursachenforschung zu betreiben, warum so wenig Wahlberechtigte zur Urne gegangen sind. Eine simple Umfrage würde der Problemstellung nicht gerecht werden, da sie lediglich eine Momentaufnahme wäre, argumentierte Oppitz-Plörer. Vielmehr soll es dabei um Diskussion und Partizipation gehen. Dass das eine Reaktion auf die im Wahlkampf immer wieder als Vorwurf geäußerte geringe Bürgerbeteiligung sei, stellte Opptiz-Plörer in Abrede.

Nach dem ÖVP-Wirtschaftsbund erhielt Oppitz-Plörer im Finish übrigens auch Unterstützung von Landesrätin und Tirols ÖAAB-Obfrau Beate Palfrader. "Seit vielen Jahren erfahre ich als Landesrätin mit Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer eine ausgezeichnete Zusammenarbeit für eine offene und zukunftsweisende Kultur-und Bildungspolitik", schrieb Palfrader auf Facebook. Und auch Alt-Landeshauptmann Wendelin Weingartner sprach sich in einem Youtube-Video für die amtierende Stadtchefin aus. Stadt- wie Landes-ÖVP hatten hingegen keine offizielle Wahlempfehlung für die Bürgermeisterin abgegeben.

(APA)