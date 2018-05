IKG-Präsident Deutsch warnt bei Mauthausen-Gedenken vor FPÖ

Bei den Gedenkfeiern anlässlich der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers vor 73 Jahren am Sonntag in Mauthausen (Oberösterreich) hat IKG-Präsident Oskar Deutsch klare Worte gegenüber der FPÖ gefunden. Er bezeichnete Burschenschaften als Nachfolger der Vorgänger der Nazis und rief zum Protest auf. Mit Wolfgang Sobotka (ÖVP) sprach erstmals ein Nationalratspräsident bei der IKG-Zeremonie.

IKG-Präsident Deutsch mahnte in seiner Rede bei der Gedenkzeremonie der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) am Jüdischen Mahnmal, dass die Shoah nicht in Mauthausen begonnen habe, sondern der erste Schritt auf dem Weg zur Massenvernichtung der Antisemitismus gewesen sei. Die Deutschnationalen hätten ihn zu einer Waffe gemacht. Er prangerte an, dass mehrere Mitglieder der Burschenschaft des von den Nazis als Künder und Wegbereiter des großdeutschen Reiches gewürdigten Georg Schönerer in und für eine Regierungspartei aktiv seien. "Wenn wir nicht dagegen protestieren, hier und jetzt - was haben wir dann aus der Geschichte gelernt?", fragte Deutsch.

"Der rassistische Ungeist lebt in vielen deutschnationalen Burschenschaften weiter. Seien wir genau: Sie sind keine Nazis, sie sind die Nachfolger der Vorgänger der Nazis. Und ihr politischer Arm ist die FPÖ", sagte der IKG-Präsident. Neonazis seien auch keine Verbündeten im Kampf gegen Islamisten, stellte er klar. Die jüdischen Gemeinden in Europa würden bereits seit vielen Jahren vor dem muslimischen Antisemitismus warnen.

Richtig wäre, dass die gesamte Bundesregierung heute in Mauthausen gedenke. Doch es sei falsch, "Menschen, die die Befreiung Europas am 8. Mai als Niederlage betrauern, und die Überlebende dieses KZ als 'kriminell' und 'Landplage' bezeichnen, eine Bühne für eine Maskerade zu bieten, nur weil sie nun nach Anerkennung streben". Im Vorfeld hatte es Diskussionen darüber gegeben, denn Vertreter der FPÖ werden laut eines offiziellen Beschlusses der Überlebenden in den 1960er-Jahren nicht zu den Gedenkfeiern eingeladen. Strache habe sich zwar vom Antisemitismus distanziert. Doch "allein seit Regierungsbildung gab es mindestens 23 antisemitische oder neonazistische Vorfälle in den Reihen der FPÖ - meistens blieben sie ohne politische Konsequenzen", kritisierte Deutsch.

Auch SPÖ und ÖVP hätten Nazis Asyl gewährt und sie geschützt. Doch heute seien die jüdischen Gemeinden in Österreich wieder Teil Österreichs. "Alle Parteien gehen aufrichtig mit ihrer Geschichte, der Geschichte Österreichs und der Verantwortung um - nur eine Partei tut sich schwer. Würden wir das im Gedenkjahr verschweigen, würden wir die Toten entehren", schloss Deutsch.

Sobotka: Gedenken wach halten

Israels Botschafterin in Österreich, Talya Lador-Fresher, warnte in ihrer Rede davor, den Holocaust zu relativieren. "Der Holocaust war ein einzigartiges Verbrechen. Auch jeder Versuch, die antisemitische Ausgrenzung von Juden in Europa damals mit Rassismus und Diskriminierung heute zu vergleichen, ist gefährlich", sagte sie. Die mehr als acht Millionen Juden im heutigen Israel hätten ihr Schicksal selbst in der Hand. Die Worte "Nie wieder" würden für sie bedeuten, das Judentum zu verteidigen, "weil wir niemand anderem vertrauen können". "Das ist das schwere Erbe, das uns der Holocaust auferlegt hat", endete sie.

Mit Sobotka sprach erstmals ein Nationalratspräsident bei dieser Zeremonie. Sobotka - wie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) mit Kippa - betonte die Verantwortung, die jüdischen Mitbürger so zu schützen, dass sie ohne Angst ihr Leben gestalten könnten. Es sei wichtig, präventiv zu wirken. "Es ist unsere Aufgabe dieses Gedenken wach zu halten." Der Weg solle aber auch von Versöhnung und Frieden geprägt sein.

(APA)