Neos-Chef Strolz vor Rücktritt

Matthias Strolz steht als Parteichef der Neos vor dem Rücktritt. Wie die "Presse" erfahren hat, wird er heute um 12 Uhr eine "persönliche Erklärung" abgeben (siehe Livestream unten). Bekanntlich war parteiintern stets vereinbart gewesen, dass er nach zwei erfolgreichen Nationalratswahlen nicht für eine dritte Spitzenkandidatur zur Verfügung stehen wird.

Mögliche Nachfolgekandidaten sind Wiens Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, der geschäftsführende Klubchef im Parlament, Nikolaus Scherak, sowie - mit Außenseiterchancen - Salzburgs Landtagsspitzenkandidat Sepp Schellhorn und Veit Dengler, Mitbegründer der Neos und international erfolgreicher Medienmanager. Hinter vorgehaltener Hand wird auch Irmgard Griss, ehemalige Höchstrichterin und Präsidentschaftskandidatin, genannt.

Strolz: "So will ich nie werden"

Erst vor wenigen Wochen hatte Strolz in einem Gespräch mit Journalisten der "Presse" seinen Rücktritt erstmals anklingen lassen. "Ich komme als Politiker jetzt ins siebente Jahr. Aber ich weigere mich, mich dem Zynismus hinzugeben", meinte er dabei. Er beobachte, "dass das die gängigste Bewältigungsstrategie für einige Berufskollegen ist, wenn sie länger in diesem Berufsstand leben, dass sie Jahr für Jahr tiefer in den Zynismus hineinschreiten. Nur so halten sie es aus."

Zwar sei Zynismus per se nichts Schlechtes, "aber wenn jemand zynisch bei Fragen von Leben und Tod dem Tod den Vorrang gibt und das Leben verhöhnt, dann schaltet es bei mir ab", spielte er in der Unterhaltung auf die Diskussion um die Abschaffung des Rauchverbots durch Türkis-Blau an. "Da sage ich: So will ich nie werden." Nachsatz: "Ich werde den richtigen Zeitpunkt für die Übergabe nicht versäumen, das verspreche ich."

Nach ihrer Gründung im Oktober 2012, erhielten die Neos bei der Nationalratswahl exakt 5 Prozent und zogen damit bei ihrem ersten Antritt ins Parlament ein. Im Oktober 2017 legten sie auf 5,3 Prozent zu. In Salzburg stehen sie derzeit mit der ÖVP und den Grünen in Regierungsverhandlungen.

Zur Person Matthias Strolz, geboren am 10. Juni 1973 in Bludenz, aufgewachsen in Dalaas, machte erste politische Gehversuche als Landesschulsprecher. An der Universität Innsbruck brachte er es später zum Vorsitzenden der örtlichen Hochschülerschaft. Beruflich war Strolz als Trainer und Berater tätig, in die Parlamentspolitik schnupperte er als Mitarbeiter des ÖVP-Abgeordneten Karlheinz Kopf. Seine unternehmerischen Tätigkeiten stellte der heute 44-Jährige promovierte Wirtschaftswissenschaftler ein, als er sich der Gründung der Neos im Jahr 2012 widmete. Strolz ist verheiratet und Vater von drei Töchtern.

