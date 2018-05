Neos: "Wir heißen nicht Liste Strolz"

Der am Montag angekündigte Abgang von Neos-Gründer und -Frontmann Matthias Strolz sorgte für Spekulationen, was denn hinter dem überraschenden Ende seiner Polit-Karriere stehen könnte. In der ORF-Nachrichtensendung "Zeit im Bild 2" bezog Strolz bei Moderator Armin Wolf dazu Stellung.

Und Strolz blieb weitgehend dabei: Der konkrete Anlass seines Abschieds aus der Politik sei schlicht und ergreifend, dass er seine "Aufgabe erfolgreich erledigt habe. Es gebe "keine geheimen Pläne", "keine Krankheit", "kein viertes Kind". Den Gedanken, 2018 zu gehen, habe er schon seit Jahresbeginn gehegt. Die "Pionierphase" der Neos sei abgeschlossen, die Partei habe mit ihm als Chef Erfahrungswerte in allen möglichen Bereichen gesammelt, nun brauche es eine "neue Form von Führungsenergie", eine "neue Kraft" an der Spitze der Pinken.

Personalentscheidung am Mittwoch

Offenbar hat der Noch-Chef der Neos auch ein ganz klares Bild davon, wie diese Energie ausgeformt sein könnte. "Ich habe klare Vorstellungen", meinte Strolz auf die Frage, wer ihm als Partei- und Klubchef im Nationalrat nachfolgen solle. Allerdings habe er mit dem Parteivorstand Stillschweigen über eine etwaige Entscheidung vereinbart. Am Dienstag wolle der Vorstand zusammenkommen und Notwendiges diskutieren, am Mittwochvormittag soll dann bei einer Pressekonferenz die Nachfolgefrage öffentlich beantwortet werden. "Wir heißen nicht Liste Strolz", ergänzte der Politiker. Die Partei verfüge über eine große Bandbreite an Personal; andere bei den Neos könnten Oppositionspolitik "genauso gut wie ich". Partei- und Klubchef sollten überdies eine Person sein, Strolz wolle so "Chaos" verhindern.

Strolz kritisierte bei Wolf die Doppelbödigkeit mancher Meinungen zu seinem Rücktritt: "Jetzt jammern alle, dass wir so große Egos haben in der Politik", wenn einer dann gehe, sei dies dann plötzlich auch nicht in Ordnung. Die Analysen von Beobachtern, dass "irgendetwas da nicht stimmt", tat Strolz ab: Wer so etwas meine, habe ein "Fantasiedefizit". Manche würden glauben, gelernt zu haben, es sei normal, "dass man die Politik erst verlässt, wenn man hin ist vom Spitzengeschäft, oder wenn man den Sessel vor die Tür gestellt bekommt". Die Neos hätten eben eine "neue Qualität", die "nicht für alle nachvollziehbar" sei.

Ob Strolz noch einmal auf das politische Parkett zurückkehren werde? "Ich habe keinen Plan dazu", meinte Strolz. Eine Spitzenkandidatur für das Europaparlament schloss er dezidiert aus: "Man muss auch auslassen können."

(Red.)