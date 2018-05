Kärnten: FPÖ beklagt mangelnde Oppositionsrechte

Die Kärntner FPÖ beklagt sich über die aus ihrer Sicht mangelnden Oppositionsrechte in der neuen Kärntner Landesverfassung. Parteiobmann Gernot Darmann sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz auf dem Vorplatz der Landesregierung, dass man dort bisher kein einziges der bereits mehr als zehn Ansuchen um Akteneinsicht gewährt habe - "nicht einmal beim Fischotter-Akt".

So könnten die Abgeordneten ihre Kontrollpflicht der Regierung gegenüber nicht ausüben, erklärte Darmann. Außerdem kritisch sieht die FPÖ die mengenmäßige Beschränkung bei dringlichen Anfragen und Anträgen sowie die Bestimmungen zu Untersuchungsausschüssen. Solche könne zwar eine Minderheit einberufen, allerdings brauche man im Ausschuss dann für jeden Beweisantrag und jede Zeugenladung eine Mehrheit. Die Opposition sei dann vom "Goodwill" der Regierungsmehrheit abhängig.

"Nichts verweigert worden"

Den Vorwurf, dass die Regierung der Opposition Akteneinsicht verwehre, wiesen SPÖ und ÖVP zurück. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) meinte, das wäre ihm neu. Landesrat und ÖVP-Chef Martin Gruber sagte: "Es ist nichts verweigert worden." Beim Fischotter sei ohnehin die Verordnung öffentlich gemacht worden.

Abgesehen von der Kritik an der Umsetzung der Oppositionsrechte nach der Proporz-Abschaffung kündigte Darmann einen Misstrauensantrag gegen Kaiser an wegen dessen Diversion in einem Untreue-Ermittlungsverfahren an. Es ging um ein Inserat in einer Feuerwehrzeitung aus dem Jahr 2009 auf Landeskosten, abgebildet war Kaiser. Darmann: "Er wurde der Untreue überführt und hat Verantwortung übernommen." Zwei Geschäftsführer der Kärntner Landesholding mussten nach Diversionen in einem Untreue-Verfahren (rund um die BZÖ-Wahlbroschüre, Anm.) ihren Hut nehmen, sagte Darmann. Kaiser meinte, er nehme zur Kenntnis, dass es diesen Misstrauensantrag geben werde.

(APA)