FPÖ-General: Steger soll Svazek folgen

Die Nationalratsabgeordnete Petra Steger soll nach Informationen der „Presse“ Marlene Svazek als Generalsekretärin nachfolgen. Steger (30) ist seit 2013 Nationalratsabgeordnete und Sprecherin für die Bereiche Sport und Jugend. Sie ist die Tochter des früheren Parteichefs Norbert Steger und wird gemeinsam mit dem Europaabgeordneten Harald Vilimsky das Parteimanagement übernehmen.

Marlene Svazek (25) wechselt nach Salzburg, wo sie Landesparteichefin ist. Sie hat bei der Landtagswahl am 22. April 18,8 Prozent der Stimmen erreicht. Das ist zwar ein leichtes Plus, für den Einzug in die Regierung wird es aber nicht reichen: Die ÖVP verhandelt mit den Grünen und den Neos. Dass Svazek nach der Wahl in den Salzburger Landtag wechselt, war schon länger geplant.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.05.2018)