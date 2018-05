"Kurz und Kickl sollen sich warm anziehen"

Die Presse: Ab wann wussten Sie, dass Matthias Strolz als Parteichef gehen will?



Beate Meinl-Reisinger: Er hat mich ein bisschen früher informiert, sodass ich etwas Zeit hatte, mich vorzubereiten.



Was heißt ein bisschen früher?



Vergangene Woche.



Was hat Sie dazu bewogen, nun für das Amt der Parteivorsitzenden im Juni zu kandidieren?