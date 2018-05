„Die SPÖ hat die Bodenhaftung verloren“

Die Presse: Wie gut kann die SPÖ Opposition?



Bruno Aigner: Die SPÖ hat ihre Rolle noch nicht gefunden. Die Partei hat in den vergangenen Jahren die Bodenhaftung verloren. Die SPÖ ist zu einer Partei für alle Jahreszeiten geworden: Da hat es etwa Kanzler Klima mit seinen Spindoktoren gegeben, Gusenbauer mit seiner Hochleistungsgesellschaft und dann war da noch Faymann mit seiner Stillhaltephilosophie. Das heißt, die Partei hat in den vergangenen Jahrzehnten wenig Kontinuität gezeigt, wenig Haltegriffe zur Orientierung für die Wähler geboten. Das ist in einer unruhigen Welt aber wichtig.



Und Christian Kern?