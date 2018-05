Salzburgs neue Koalition soll bis Ende Mai stehen

Salzburg. Die neue Dreierkoalition im Bundesland Salzburg nimmt Gestalt an. Bis 27. Mai will Landeshauptmann Wilfried Haslauer den schwarz-grün-pinken Regierungspakt fertig haben, damit die drei Parteigremien zustimmen können. Inhaltlich wollten sich Haslauer und seine Verhandlungspartner, Astrid Rössler (Grüne) und Sepp Schellhorn (Neos), am Freitag nicht in die Karten blicken lassen. Sie betonten aber das gute Verhandlungsklima.

Die Kapitel Bildung, Wissenschaft & Zukunft, Wirtschaft, Tourismus & Arbeit, Lebensgrundlagen, Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz, Kunst und Kultur, Sicherheit sowie Gesundheit, Soziale Sicherheit und Pflege sind abgearbeitet. Nur wenige Punkte seien offen, die man am Schluss akkordieren wolle. Nun stehen Themen wie Familie, Raumordnung, Verkehr, Wohnen, Energie oder Finanzen auf der Agenda. Dass die Verhandlungen scheitern könnten, glaubt keiner.

Rössler nicht in Regierung

Die grüne Landessprecherin, Astrid Rössler, gestaltet zwar den Koalitionspakt mit, wird der Regierung aber nicht angehören. Die bisherige grüne Landesrätin Martina Berthold will im Juni zwar die Führung des grünen Landtagsklubs übernehmen, aber im Frühjahr 2019 in die Stadt Salzburg wechseln, um die Bürgerliste als Spitzenkandidatin in die Gemeinderatswahl zu führen. Bleibt der bisherige Landesrat Heinrich Schellhorn, der das grüne Regierungsmandat übernehmen könnte. Er dürfte auch als grüner Landessprecher kandidieren.

Bei den Pinken gibt es noch keine Entscheidung darüber, wer das Regierungsamt übernehmen wird. Personelle Fragen würden am Ende der Regierungsverhandlungen entschieden, sagte Schellhorn.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)