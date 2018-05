EU-Ratspräsidentschaft: Koalition geht in Klausur

Wien. Die Bundesregierung geht Ende Mai zum zweiten Mal in Klausur: ÖVP und FPÖ beraten am 27. und 28. Mai, von Sonntagnachmittag bis Montagmittag, im niederösterreichischen Mauerbach zu den Schwerpunkten der (im zweiten Halbjahr 2018) anstehenden EU-Ratspräsidentschaft, wie Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal am Mittwoch mitteilte.

Vorgestellt wurde vom Regierungssprecher außerdem ein neues Logo für einen einheitlichen Außenauftritt der Regierung. Die Ministerien sollen sich künftig mit einem schlicht gehaltenen Logo, nämlich einer adaptierten Form der rot-weiß-roten Flagge, der Öffentlichkeit präsentieren (siehe Bilder unten).

Das Logo sei „in enger Zusammenarbeit zwischen dem Kreativ- und dem Grafikteam des Bundeskanzleramts mit hauseigenen Ressourcen“ entwickelt worden, hieß es aus dem Kanzleramt. Ziel des Projekts, das unmittelbar nach dem Amtsantritt der Regierung im Dezember in Auftrag gegeben wurde, war es, „einen staatstragenden, zeitlosen und modernen Außenauftritt“ zu gestalten. Den Bürgern solle „ein hoher Wiedererkennungswert und damit einhergehend eine höhere Service-Orientierung in der Verwaltung geboten werden.“ (APA/red.)

(APA)