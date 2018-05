NÖ: Grüne suchen Unterstützung für Waldhäusl-Absetzung

Niederösterreich: Grüne kündigen Misstrauensantrag gegen Waldhäusl an

Am 17. Mai soll es einen Misstrauensantrag gegen den FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl geben, sagen die niederösterreichischen Grünen, die FPÖ hält dies für entbehrlich. 630 Personen wandten sich in einem offenen Brief an Landeshauptfrau Mikl-Leitner (ÖVP).