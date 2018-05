Klausur: Regierung bringt einheitliche Mindestsicherung auf Schiene

Am kommenden Sonntag geht die Regierung in Klausur: Es geht um die Vorbereitung der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs in der zweiten Jahreshälfte, zudem soll eine Gesetzesvorlage für eine österreichweit einheitliche Mindestsicherung vorgestellt werden.