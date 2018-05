Jetzt live: Walter Meischberger und die Spur des Geldes

Haben Sie Fragen? Dann stellen Sie diese doch dem Bankberater von Walter Meischberger. Überspitzt formuliert lässt sich so der 33. Verhandlungstag in Österreichs bislang größtem Korruptionsprozess zusammenfassen. Etwas ausführlicher gesprochen: Der Zweitangeklagte im Verfahren rund um die Affären Buwog und Terminal Tower versuchte seine zahlreichen Konten, das darauf befindliche Geld, sein Verhältnis zu Aktien sowie seinen durchaus lockeren Umgang mit Unterschriften zu erklären. Und geriet dabei nicht nur einmal ins Stocken.

Konkret ging es um die Konten „Natalie“, „Karin“ und „Walter“ (alias 400.815) bei der Hypo Investmentbank Liechtenstein, damals eine Tochterbank der Hypo Vorarlberg. Dorthin flossen rund siebeneinhalb Millionen Euro – während Meischberger von einer Provision für seine erfolgreiche Arbeit rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog, EBS Linz, ESG Villach und WAG) im Jahr 2004 spricht, ortet die Staatsanwaltschaft hier eine Schmiergeldzahlung. Fest steht: Das Geld wurde zu gleichen Teilen auf die drei Konten aufgeteilt.

Lebensplanung à la Meischberger

Laut Meischberger sei dies seiner „Lebensplanung“ geschuldet gewesen: ein Konto für Alltägliches („Natalie“), eines für Wertpapierinvestments („Walter“) und eines für Immobiliengeschäfte („Karin“). In der Anklageschrift der Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk klingt das anders. Demnach habe „Karin“ dem mitangeklagten Immobilienmakler Ernst Karl Plech gehört, „Walter“ dem Hauptangeklagten, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, und nur „Natalie“ sei tatsächlich Meischberger zuzurechnen.

Für die Annahme der Staatsanwaltschaft spricht, dass von „Walter“ größere Beträge in Aktienkäufe investiert wurden – und zwar zum Großteil von Unternehmen, in denen Grasser nach seiner Polit-Karriere tätig war. Dagegen spricht Meischberger: Da er sich in Sachen Geldanlage nicht so gut auskenne, habe er gerne in Firmen investiert, bei denen er Leute kannte – um von diesen zu erfahren, wie es um das Unternehmen bestellt sei. So habe er sich auch öfters mit „Insider“ Grasser unterhalten – freilich stets im Rahmen der geltenden Gesetze. Daneben sei noch sein Bankberater W. gewesen, der Meischberger immer wieder Ratschläge erteilt habe.

Insofern sei es nur konsequent gewesen, dass Meischberger, als W. im Jahr 2009 die HIB verlassen habe, mit diesem „mitgegangen“ sei. Konkret: Zwei seiner Konten („Walter“ und „Natalie“) zur Liechtensteinischen Landesbank transferiert habe. Allerdings: Warum aus „Walter“ bei der LLB zum Konto „15.444“ mit dem Kennnamen „Ernst“ wurde, wusste Meischberger nicht mehr. Auch nicht, weshalb der Eröffnungsvertrag auch von Plech unterschrieben wurde.

Wohl erinnern konnte sich der frühere FPÖ-Generalsekretär aber daran, dass eine Immobilieninvestmentvereinbarung zwischen ihm und Plech erst im Oktober 2009 erstellt worden sei, obwohl sie mit dem 12. März 2006 datiert ist. Es sei damals um die Verschriftlichung von mündlichen Abmachungen zum Konto „Karin“ gegangen, erläuterte Meischberger. Auffällig dabei: Während gemeinsame Immobilienprojekte relativ vage formuliert wurden, fielen die Bestimmungen, wie das gemeinsame Boot vor Ibiza zu nutzen sei (von Plech an geraden, von Meischberger an ungeraden Tagen etwa) durchaus präzise aus.

Heute wird die Einvernahme von Meischberger fortgesetzt. Die „Presse“ berichtet live.