Neue Salzburger Landesregierung dürfte am Freitag stehen

In Salzburg sollen am Freitag die Gespräche von ÖVP, Grünen und NEOS zur Bildung einer neuen Landesregierung zu Ende gehen. Am Vormittag steht noch eine letzte Verhandlungsrunde am Terminkalender - mit "open end", wie es aus Parteikreisen heißt. Je nach Verlauf und Tempo der Gespräche könnte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Nachmittag die Inhalte des Koalitionsvertrags vorstellen.

Zeitgleich wollen die Verhandler bekannt geben, welche Partei welche Ressorts übernehmen wird. Über Personalia - wer in der nächsten Legislaturperiode als Landesrat oder Landesrätin in der Regierung sitzt - dürfte es am Freitag noch keine offiziellen Informationen geben. Denn über die "Köpfe" und das ausverhandelte Arbeitsprogramm werden zunächst die Gremien der drei Parteien am Sonntag entscheiden.

Parteigremien segnen Koalitionsvertrag am Sonntag ab

Der ÖVP-Parteivorstand tritt am 27. Mai um 10.00 Uhr zusammen. Die Landesversammlung der Grünen trifft sich ab 09.00 Uhr und wählt am Vormittag zuerst den neuen Landesprecher und stimmt am Nachmittag über den Koalitionsvertrag ab. Die Landesmitgliederversammlung der NEOS beginnt um 13.00 Uhr.

