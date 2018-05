Darf man das? RFS verschickt "Genderwahn"-Aufruf an fast alle Uni-Mailadressen

Studierende der Universität Wien staunten nicht schlecht, als eine Aussendung des Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) in ihren Uni-Postfächern landete: Ab 23. Mai 2018 versendete der RFS "Nein zu Genderwahn" an nahezu alle E-Mailadressen von Studierenden der Uni. Darin enthalten: ein Aufruf, für eine RFS-Bürgerinitiative gegen das Binnen-I zu unterschreiben, die ursprünglich aus dem Jahr 2017 stammt.

Auch am 25. Mai trudelten noch RFS-Mails bei überraschten Empfängern ein. Die Hochschülerschaft hat dabei das Recht auf Versand auf ihrer Seite. Bei der Pressestelle der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) heißt es, das Verschicken von Mails über diese Verteiler sei aber eine ungewöhnliche Maßnahme: "Normalerweise werden die E-Mail-Adressen der Uni nur kurz vor ÖH-Wahlen von den Fraktionen benutzt."

Selbst ÖH-Kleinstfraktionen dürfen "An alle" mailen

Laut Paragraph 6 des Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 müssen die Unis ihre Mail-Daten allen in der Bundes-ÖH vertretenen Fraktionen zur Verfügung stellen - auch wenn die Fraktion noch so klein ist. Denn eine prozentuale Untergrenze wie beim Nationalrat gebe es bei der ÖH nicht, erklärt der ehemalige ÖH-Funktionär Andreas Jilly (Aktionsgemeinschaft).

Auch die anderen größeren Unis wie die Technische Universität und Wirtschaftsuniversität Wien müssen ihre Daten für alle Fraktionen verfügbar halten. Lediglich einige Fachhochschulen wehren sich, die E-Mail-Adressen an die Fraktionen weiter zu geben.

In Zeiten der DSGVO steht die Frage im Raum, ob diese Daten-Weitergabe überhaupt noch konform ist. Einen Newsletter-Abmeldebutton beherbergt die RFS-Mail jedenfalls, ganz unten. Wenn man darauf klickt, kommt die Meldung: "Ihre E-Mail-Adresse befindet sich nicht mehr in unserem Verteiler." Vielleicht ein Hinweis auf eine einmalige Versand-Aktion.

Bundesheer will Binnen-I streichen

Die Aussendung des RFS wurde perfekt zu der Meldung getaktet, Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) wolle das Binnen-I beim Bundesheer streichen: "Feministische Sprachvorgaben zerstören die gewachsene Struktur unserer Muttersprache", meinte der Minister im Interview mit der "Kronen Zeitung". Auch FPÖ-Frauensprecherin Carmen Schimanek und geschäftsführende Wiener Parteiobmann Johann Gudenus begrüßten den Schritt des Ministers

Die RFS-Aussendung bat um Unterstützung für eine Bürgerinitiative, die seit dem Vorjahr läuft und sich "Wissenschaftliche Arbeiten genderfrei!" nennt. "An manchen Hochschulen sind Formulierungen wie das Binnen-I bereits Vorrausetzung [sic!] für eine positive Note. Durch solche Regelungen wird den Verfassern von wissenschaftlichen Arbeiten vorgeschrieben, wie sie ihre Gedanken zu formulieren haben - dabei handelt es sich um eine unnötige Einschränkung der verfassungsmäßig garantierten, wissenschaftlichen Freiheit", behauptet der RFS in dem Antrag. Er dürfte sich damit auf Berichte berufen, Fachhochschulen würden gendergerechte Sprache in die Beurteilung von Arbeiten miteinbeziehen. "Ähnlich wie Kreationisten leugnen Genderideologen aus weltanschaulichen Gründen evolutionsbiologische Fakten", heißt es dann weiter in dem Antrag - der Zusammenhang zwischen Binnen-I und Evolutionsbiologie wird allerdings vom RFS nicht weiter erläutert.

Bereits Stellungnahmen zur Bürgerinitiative

Die parlamentarische Bürgerinitiative des RFS erhielt allerdings schon Stellungnahmen - eine noch in der vergangenen Gesetzgebungsperiode, als der damalige Wissenschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) darauf verwies, dass die Verwendung von geschlechtergerechter Sprache im Uni-Kontext insofern von Bedeutung sei, "als dass Sprache gesellschaftliche Verhältnisse produziert und reproduziert. Die alleinige Verwendung von männlichen Formen bildet eine Gesellschaft in ihrer gesamten Geschlechterpluralität nicht adäquat ab. Durch den bewussten Umgang mit Sprache kann diese Diskriminierung vermieden werden". Dass geschlechtergerechte Sprache fallweise verpflichtend verwendet werden müsse, sei durch das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz und das Universitätsgesetz rechtlich gedeckt.

>> "Gendergerechte" Sprache: "Professx" und andere Sprachmutanten

2018 wurden vom Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen weitere Stellungnahmen zu der Bürgerinitiative eingeholt. Der Österreichische Wissenschaftsrat gab an, dass ihm keine wie im Antrag beschriebenen Fälle bekannt seien. Einzig Volksanwältin Gertrude Brinek gab zurück, dass der Volksanwaltschaft derartige Fälle an Fach- und Pädagogischen Hochschulen bekannt seien - sie sprach sich in solchen Fällen gegen "unverhältnismäßige" Sanktionen gegen Studierende aus, die die geschlechtergerechte Sprache nicht benutzt hätten.

