Meischberger live: "Das war die späte Rache an KHG"

In Gerichtssälen wird selten gelacht. Wenn, dann aber durchaus herzlich. So zumindest geschah es am 35. Verhandlungstag im Korruptionsprozess rund um den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, seinen Trauzeugen Walter Meischberger, zwölf weitere Angeklagte und die Affären Buwog und Terminal Tower. Der Grund: Anwalt Michael Dohr, der einen Mitarbeiter der Baufirma Porr vertritt, kam im grell-orangen Anzug. Als er den Großen Schwurgerichtssaal vorzeitig verließ, kommentierte Meischberger das mit: „Die MA 48 verlässt uns.“

Abgesehen von diesem Intermezzo, gestaltete sich der Vormittag für Meischberger, dem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorwirft, gemeinsam mit Grasser, dem Immobilienmakler Ernst Karl Plech und PR-Profi Peter Hochegger rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen und die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Terminal Tower Schmiergelder kassiert zu haben (was diese bestreiten), weit weniger heiter. Der Grund: seine Selbstanzeige von 2009 und seine Tagebucheintragungen.

Keine Steuern, kein Schmiergeld

Der Reihe nach: Nachdem er von Hochegger erfahren hatte, dass ein Medienbericht über die nicht versteuerte Buwog-Provision drohe (ein Prozent der Kaufsumme von 961 Millionen Euro, das in Tranchen an Hocheggers Briefkastenfirma Astropolis und weiter über Italien, die USA auf die Liechtensteinischen Konten „Walter“/400.815, „Natalie“ und „Karin“ floss), brachte Meischberger am 18. September 2009 eine Selbstanzeige ein. Denn er hatte das Geld, das er gemeinsam mit Hochegger für die Beratung des „Österreich-Konsortiums“ rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen verdient haben will, nicht versteuert.

Gleiches galt für die 200.000-Euro-„Pauschalabrechnung“ von der Porr. Diese Summe will Meischberger für seine jahrelange Tätigkeit für den einstigen Porr-Chef Horst Pöchhacker erhalten haben. Da auch diese Zahlung über Hocheggers „Astropolis“ abgewickelt worden sei, habe sich Hochegger zehn Prozent davon einbehalten. Insofern: Auch hier kein Schmiergeld, so Meischberger.

"Mediale Gewalt" und eine "Freimaurer-Kette"

Weiters thematisiert wurde Meischbergers Verhältnis zu Grasser und den Medien. Er habe Grasser erst rund um die Selbstanzeige von seiner Buwog-Provision erzählt, beteuerte Meischberger. Von der 200.000-Euro-Selbstanzeigen hingegen nicht, denn „das hätte ihn nicht interessiert". Immerhin sei man damals einer „medialen Gewalt“ ausgesetzt gewesen. Ständige Anrufe, wüste Spekulationen. Insbesondere, als über Hocheggers „Freimaurer-Kette" (gemeint: sein Anwalt und ein Journalist) Meischbergers Selbstanzeige ihren Weg in die Zeitungen fand, unterstellte er seinem einstigen Geschäftspartner Unredliches.

Danach konfrontierte Richterin Marion Hohenecker Meischberger mit seinen Tagebuchaufzeichnungen über die damalige Zeit. Der Tiroler las sie laut vor. „Die weite Welle beginnt medial zu rollen (...) Hochegger gelingt es scheinbar wirklich zur Randfigur zu werden“, vermerkte Meischberger etwa am 2. Oktober 2009. Als am 3. Oktober der frühere Mitarbeiter von Grasser, Michael Ramprecht, in einem Magazin zur Causa Stellung bezog und seinen Ex-Chef schwer belastete, notierte Meischberger hierzu: „Späte Rache an KHG und auch an Ernst Plech."

Ramprecht hatte damals ausgesagt, der Buwog-Deal sei ein „abgekartetes Spiel“ gewesen, an dem sich Grasser zugunsten der Immofinanz beteiligt habe. Und: Der Grasser-Vertraute Plech habe ihm, Ramprecht, schon bei Auswahl der Investmentbank, die die Buwog-Privatisierung abwickeln sollte, gesagt: „Der Minister will Lehman.“ Grasser brachte gegen Ramprecht umgehend Privatanklage wegen übler Nachrede ein. Auch Ramprecht beschritt den Rechtsweg gegen Grasser. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen gegen Grasser auf. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.