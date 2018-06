Meischberger live: Zwischen "medialer Gewalt" und "MA 48"

Karl-Heinz Grasser und Walter Meischberger, die Angeklagten Nummer eins und zwei in Österreichs bislang größtem Korruptionsprozess, waren über Jahre hinweg beruflich und privat verbunden. Geschuldet war das zum einen der FPÖ, in der beide ihre ersten politischen Schritte setzten, zum anderen der Hochzeit des frühere Finanzministers, im Zuge derer Meischberger Grassers Trauzeuge wurde. Heute, am 35. Verhandlungstag im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts, trennen die beiden zumindest wenige Meter: Während der, laut Eigendefinition, „strategische Berater“ Meischberger im Zeugenstand von Richterin Marion Hohenecker weiter einvernommen wird, muss Grasser in der Beschuldigtenreihe Platz nehmen – und schweigend auf seine eigene Befragung warten.

Zuletzt standen die Terminkalender von Grasser und Meischberger, sowie die Kontenlandschaft von letzterem, wie auch seine Aktiengeschäfte auf der Agenda. Für Meischberger sowie die übrigen 13 Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

