Richter statt Ponys: Opposition fordert mehr Justizpersonal

SPÖ und Neos unterstützen angesichts der ansteigenden Terrorismus-Verfahren die Justiz-Gewerkschaft in ihrer Forderung nach mehr Personal. "Es braucht mehr Verfahrensrichter und Staatsanwälte - keine Ponys für den Innenminister", sagte Hannes Jarolim, Justizsprecher der SPÖ.

Er warf der türkis-blauen Bundesregierung eine "verantwortungslose Politik vor. Sie hungere die Justiz aus, während die Zahl der Terrorismus-Verfahren massiv gestiegen sei und durch geplante Gesetzesänderungen weiter steigen werde. Zugleich verteile "Konzernkanzler Kurz Milliarden-Steuergeschenke an seine Großspender und der Innenminister erfüllt sich seinen Pony-Traum", kritisierte Jarolim.

Griss: "Verantwortungsvoll handeln"

Irmgard Griss schloss sich in einer Aussendung ebenfalls der Kritik an: "Der Terrorismus stellt die Justiz vor neue Herausforderungen. Wir können diese nur meistern, wenn wir verantwortungsvoll handeln." Strafverschärfungen und Rechtsbereinigungen könnten nicht erfolgreich sein, wenn die Justiz nicht genügend ausgestattet ist, um die Einhaltung der Gesetze zu kontrollieren. "Genug gut ausgebildetes Personal ist die Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Rechtsstaat", sagte Griss.

Justizministerium: Personalstand von Gesamtsituation abhängig

Das Justizministerium weist indes die Kritik zurück. Man müsse die Gesamtsituation betrachten - und da "kann sein, dass einem Anstieg in einem Bereich ein Rückgang in einem anderen Bereich gegenübersteht", sagte Ministeriums-Sprecherin Britta Tichy-Martin am Mittwoch.

Es gebe zwar auf Extremismus-Taten spezialisierte Richter und Staatsanwälte in einzelnen Gerichten. Sollte es Engpässe geben, wäre es Aufgabe der betreffenden Gerichte, von anderen Bereichen mit weniger Anfall umzuschichten. Das Personalcontrolling habe jedenfalls immer die Gesamtsituation zu beurteilen. Und insgesamt seien die Anfallszahlen im Strafrechtsbereich nicht so stark angestiegen, dass mehr Personal nötig wäre, merkte Tichy-Martin an.

Sie trat auch der Kritik von Justiz-Gewerkschaftschef Christian Haider an der Wirkungsfolgenabschätzung entgegen. Dieser liege die im Jahr 2009 nach eingehenden Verhandlungen mit den Standesvertretern festgelegte Auslastungsberechnung zugrunde, die aktuell gerade gemeinsam evaluiert werde. Berechnet werde in der Folgenabschätzung nur der zu erwartende Mehraufwand durch die Gesetzesänderung. Das Ministerium sei von zehn Verfahren mehr pro Jahr nach Paragraf 278d Strafgesetzbuch (Terrorismusfinanzierung) und von 50 zusätzlichen Verfahren nach Par. 278g (Reisen für terroristische Zwecke) ausgegangen.

(APA)