Ultimatum für Reform der Kammern läuft ab

Wien. Es sind Einladungen, die man nicht gern erhält, die man aber wohl oder übel annehmen muss. „Die Bundesregierung wird an die gesetzlichen Interessenvertretungen herantreten und diese einladen, bis zum 30. Juni 2018 entsprechende Reformprogramme vorzulegen“, heißt es im Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ unter dem Kapitel „Finanzen und Steuern“. Der Einladung geht eine recht deutliche Ansage voraus: „Die Bundesregierung bekennt sich zu einem schlanken und effizienten Staat. Dementsprechend erwartet sie sich von den gesetzlichen Interessenvertretungen ebenso effiziente Strukturen.“



Das Ultimatum für Ideen zur Effizienzsteigerung läuft also in etwas mehr als drei Wochen ab, und entsprechend eifrig – oder auch weniger eifrig – arbeiten Wirtschafts-, Arbeiter- und Landwirtschaftskammer derzeit an ihren Reformvorschlägen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)