Ministerrat: Wann die Regierung fremdgehen darf

Wien. Er war immer schon eine Mischung aus Politik und Inszenierung: der Ministerrat. Und am Mittwoch findet er an einem ungewohnten Ort statt, um ein Zeichen zu setzen. Im Hinblick auf den baldigen EU-Vorsitz trifft sich die österreichische Regierung in Brüssel. Aber darf sie das überhaupt? Welche Regeln gibt es eigentlich für diese Treffen? Und wieso fallen Ministerratsbeschlüsse immer einstimmig, auch wenn das gesetzlich nirgendwo so vorgesehen ist?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)