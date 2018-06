Steirischer Landtag debattierte in "Dringlicher" Feinstaubstudie

Die steirischen Grünen richteten im Landtag am Dienstag eine dringliche Anfrage in zehn Punkten an Verkehrs- und Umweltlandesrat Anton Lang (SPÖ). Man wollte wissen, welche Maßnahmen das Land aus der im Mai präsentierten sogenannten "Feinstaub-Studie" umsetzen wolle. Lang antwortete u.a., man könne die Luftgüteziele auch ohne Fahrverbote durch die Maßnahmen des Luftreinhalteprogrammes erreichen.

Die Grünen-Abgeordnete Sandra Krautwaschl sagte, sie glaube, es gebe Möglichkeiten, die Gesundheit der Menschen vor Luftschadstoffen besser zu schützen als mit den bisherigen Maßnahmen. Laut WHO würden 5570 Menschen vorzeitig durch Feinstaub in Österreich sterben, und 1200 vorzeitig durch Stickoxide. Effiziente Maßnahmen würden seit Jahren verzögert, obwohl es sie gebe. "Die Studie wurde dann von Lang mit dem Grazer ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl mit einem Federschlag vom Tisch gewischt. Auch die Reaktionen kennt man: Es wird beteuert, was alles getan wird, aber das macht die Luft nicht besser", sagte Krautwaschl u.a., bevor sie die Fragen an Lang richtete.

Luftsituation keinesfalls so "dramatisch"

Lang sagte in seiner Beantwortung, er sei "zutiefst davon überzeugt, dass sich das sensible Thema der Luftreinhaltung nicht dafür eignet, politisches Kleingeld zu wechseln". Es brauche faktenorientierte Entscheidungsgrundlagen für die Politik. Daher sei eine umfassende Studie bei der TU Graz und dem Umweltbundesamt in Auftrag gegeben worden. Die Luftsituation sei keinesfalls so "dramatisch", wie die Grünen in einer Begründung der Anfrage meinten. Einer der Gründe dafür sei die konsequente Umsetzung des Luftreinhalteprogrammes. Und künftig werde mittels Drittelfinanzierung des Landes der Ausbau des Tramnetzes in Graz mit rund 40 Millionen Euro unterstützt. Er habe sich deshalb immer gegen Fahrverbote ausgesprochen, weil er überzeugt sei, dass man mit der weiteren Umsetzung des Luftreinhalteprogrammes die Ziele "auch ohne solch drastische Einschränkungen erreichen wird".

In der Studie ergebe sich folgendes Bild: Der Hausbrand sei nach wie vor Hauptverursacher, deshalb auch in der Maßnahmenpriorität als Nummer 1 zu betrachten. Natürlich bedeute weniger motorisierter Individualverkehr weniger Emissionen. Aber eine Stadt sei eben auch ein Ballungsraum und ein Wirtschaftsraum, der Mobilität erfordere. Es gelte genügend Kapazitäten im Öffentlichen Verkehr zu schaffen, genügend P&R-Möglichkeiten, ebenso wie Multimodalität", sagte Lang.

Autofreier Tag untersucht

Eine Citymaut, also einen eingeschränkten Grazer Stadtteil zu bemauten, sei aufgrund der geringen zu erwartenden Wirksamkeit nicht Auftrag der Studie gewesen, so Lang. Es seien Maßnahmenpakete zu definieren gewesen, die aufgrund ihrer Größe nachweisbare Verbesserungen erwarten ließen. Ein autofreier Tag wurde in der Studie für unterschiedliche Rahmenbedingungen und die beiden Bezugsjahre 2018 und 2020 untersucht: Die Emissionseinsparungen für u.a. Stickstoffoxide schwanken im Großraum Graz zwischen 7 und 15 Prozent für das Berechnungsjahr 2018.

Das Thema Gesundheit eigne sich nicht für eine polemische Diskussion, sagte Lang. Natürlich könne er nicht wie von den Grünen angefragt garantieren, "dass wir im Jahr 2018 wieder unter den erlaubten Tagesüberschreitungen bleiben. Der bisherige Verlauf seit Jänner stimmt mich aber sehr zuversichtlich".

Grüne: Verleugnung von Fakten

Krautwaschl replizierte auf die Anfragebeantwortung Langs, es sei beachtlich, dass dieser vom politischem Kleingeld spreche, wenn es um die Gesundheit der Menschen gehe. Für sie sei dies die Verleugnung von Fakten, vor allem, dass der Verkehr nicht der Hauptverursacher der Belastung sei. In der Studie sei der autofreie Tag als "sinnvolle Alternative" bezeichnet worden. Die Grünen wollten keine drastischen Einschränkungen beim Verkehr, aber mehr Investitionen etwa in den Radverkehr. Grünen-Klubchef Lambert Schönleitner sagte, ihn ärgere besonders, dass Lang die Studie als deren Auftraggeber offenbar egal sei. Ein Umsetzen von Vorschlägen der Studie wäre eine Möglichkeit gewesen, Haltung zu zeigen.

KPÖ-Abgeordneter Werner Murgg sagte, seiner Ansicht nach sei der autofreie Tag im Vergleich zur Citymaut sozialer. Die Lebensweise, die unsere derzeitige Mobilität erzeuge, sei grundverkehrt. Ihn verblüffe, dass der Landesrat meine, dass die bisherigen Maßnahmen ausreichend seien. Es werde unausweichlich Maßnahmen zur Verkehrsreduktion geben müssen, u.a. indem man Lkw auf die Schiene zwinge und die Öffis ausbaue.

