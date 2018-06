Jetzt live: Meischberger holt seine Vergangenheit ein

Protokolle dienen der Erinnerung. Das Problem dabei: Nicht immer ist alles, was verschriftlicht wurde, tatsächlich so gewesen. Diesen Umstand musste der Zweitangeklagte im Korruptionsprozess um die Affären Buwog und Terminal Tower, Walter Meischberger, am 35. Verhandlungstag zugeben. Worum es ging? Darum, dass er nicht von seinem Bankberater W., sondern von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser den Kontakt zu einem Schweizer Vermögensberater (heute ein Mitangeklagter) bekommen hatte. Warum er dies nicht schon bei seiner Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft im Oktober 2009 gesagt habe? „Ich habe alles getan, um den Karl-Heinz Grasser nicht hineinzuziehen in diese Sache", meinte Meischberger.

Immerhin seien Grasser und er befreundet gewesen. Mehr noch: Meischberger war Grassers Trauzeuge und Wegbegleiter - seit den gemeinsamen Tagen als FPÖ-Generalsekretäre. Diese Nähe sei der Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben, auch wenn man freilich nicht über alles gesprochen habe. So habe er Grasser etwa nichts von seiner Tätigkeit rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 erzählt, betonte Meischberger. Damals will letzterer bekanntlich gemeinsam mit dem mitangeklagten PR-Profi Peter Hochegger das „Österreich-Konsortium" so gut beraten haben, dass dieses den Zuschlag bekam - und Hochegger und Meischberger eine Provision in Millionenhöhe. Ebenfalls kein Thema zwischen Grasser und Meischberger sei die Tätigkeit von letzterem für die Porr gewesen, für die er im Zuge einer „Pauschalverrechnung" 200.000 Euro erhalten habe.

Erst als 2009 bekannt wurde, dass beide Summen (abgewickelt über Hocheggers Briefkastenfirma „Astropolis" via Italien und die USA auf die drei Liechtensteinischen Konten „Walter"/400.815, „Natalie" und „Karin") nicht versteuert worden waren, erzählte Meischberger Grasser davon. Grasser sei deswegen äußert „angefressen" auf seinen Freund gewesen, der Kontakt sei abgekühlt. Letztlich habe Grasser aber eingesehen, dass die Medien hier viel „Blödsinn" berichtet hätten, weshalb man sich mittlerweile wieder ausgesprochen habe.

Apropos sprechen. Das darf Meischberger heute, Mittwoch, gleich wieder tun. Richterin Marion Hohenecker setzt seine Einvernahme nämlich fort - während Grasser (vorerst) weiter schweigen muss.

