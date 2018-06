Meischberger live: "Habe nicht gemeint, dass Verträge erfunden werden müssen"

Das Aufploppen der sogenannten Buwog-Affäre im Herbst 2009 war eine harte Probe für die Freundschaft zwischen Karl-Heinz Grasser und Walter Meischberger. Denn: Der ehemalige Finanzminister habe sich von seinem Trauzeugen, der ihn „strategisch beraten“ habe, hintergangen gefühlt. Zwar hätte er gewusst, dass Meischberger neben seinem Engagement für Grasser auch andere Kunden gehabt habe, dass er eine Rolle rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen gespielt und dafür eine Provision in Millionenhöhe kassiert (und nicht versteuert) habe, hingegen nicht, gab Meischberger am Vormittag des 36. Verhandlungstages im Korruptionsprozess um die Affären Buwog und Terminal Tower zu Protokoll.



„Ich habe ihm gesagt, dass ich - groß gesagt - im gesamten politischen Bereich auch für meinen Brotberuf tätig sein werde“, so Meischberger. Aber: „Ich habe ihn jetzt nicht einspannen können - auf Deutsch gesagt - für meine Geschäfte.“ Überhaupt habe er sich stets an die Gesetze gehalten und an die „rote Linie“, wonach er nichts tue, was Grasser schaden könnte. Und auch Grassers Beamte im Ministerium hätte ihn nie etwas gesagt, was strafrechtlich relevant gewesen sei. „Das sind ja alles anständige Menschen, diese Politiker“, bekundete der Ex-FPÖ-Generalsekretär. Allerdings: „Dass dann einiges danebengegangen ist und dass wir heute hier sitzen und dass er keine Freude damit hat, das verstehe ich auch. Das ist klar“, beschrieb Meischberger dann die „Missstimmung“. Mittlerweile hätten sich Grasser und er aber ausgesprochen.



Zuletzt geriet Meischberger bei der Zuordnung des Kontos Karin etwas ins Schwimmen. Er habe lange geglaubt, es gegründet zu haben und dass sein „väterlicher“ Freund, der mitangeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech zeichnungsberechtigt war. Tatsächlich schien Plech aber als Gründer auf. In einem E-Mail von Steuerberater Gerald Toifl, der 2009 Meischbergers Selbstanzeigen formulierte, an die Hypo Investmentbank Liechtenstein, heißt es wiederum, dass Plech nie zeichnungsberechtigt war. In einem Dokument zur „Neuidentifizierung“ von der Bank wiederum ist nur Meischberger als wirtschaftlich Berechtigter eingetragen, Plechs Name findet sich dagegen nirgends – außer, auf einer handschriftlichen Ergänzung, in der er bekundet, nie wirtschaftlich berechtigt, nur zeichnungsberechtigt gewesen zu sein.

