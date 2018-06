Voitsberg und Bärnbach fusionieren zu fünftgrößter steirischer Stadt

Die beiden weststeirischen Städte Voitsberg und Bärnbach wollen fusionieren. Das verkündeten die Bürgermeister am Mittwoch. Ihr Motto: "Bauen wir eine neue Stadt". Voitsberg mit mehr als 9400 Einwohnern sowie Bärnbach mit rund 5600 Bewohnern werden künftig zusammen die fünftgrößte Stadt der Steiermark sein - nur die Landeshauptstadt Graz sowie die obersteirischen Industriestädte Leoben, Kapfenberg und Bruck haben noch mehr Einwohner.

"Es besteht die einmalige Chance zu einer aktiveren Zukunftsgestaltung", sagte der Voitsberger Bürgermeister Ernst Meixner (SPÖ) zum geplanten Zusammenschluss der beiden Stadtgemeinden. Neben finanziellen Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich würden sich auch Synergieeffekte in der Verwaltung, Raumplanung, beim öffentlichen Verkehr und in der Daseinsvorsorge ergeben. "Auch der politische Einfluss der neuen Stadt in der Großregion, der gesamten Steiermark und in den Gemeindevertretungen wie Städte- und Gemeindebund wäre ein deutlich größerer als bisher", meint Meixner. Interne Erstanalysen hätten ergeben, dass der jährliche finanzielle Vorteil mehr als zwei Millionen Euro beträgt.

Bereits vor Monaten gab es Gerüchte über eine mögliche Fusion. Bei der Zusammenarbeit für die Entwicklung der ehemaligen Flächen des abgerissenen Kohlekraftwerks - den sogenannten ÖDK-Gründen - hatten sich die Bürgermeister, Bernd Osprian in Bärnbach und Meixner in Voitsberg (beide SPÖ), angenähert. Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) befürwortete die Fusion: "Das Vorhaben hat meine volle Unterstützung." Bei den kommenden Gemeinderatssitzungen der beiden Städte wird die Zusammenlegung auf der Tagesordnung stehen. Ziel ist es, eine gemeinsame Stadt mit dem Namen Stadtgemeinde Voitsberg-Bärnbach zu bilden.

Bürgermeister Meixner war bereits 2009 ein Projekt namens "Weststeirer City" vorgeschwebt, welches die Zusammenschließung von Voitsberg, Köflach, Bärnbach, Maria Lankowitz und Rosental beinhaltet hätte. Damals wie auch bei den per 1. Jänner 2015 in Kraft getretenen umfangreichen Gemeindefusionen in der Steiermark war nichts daraus geworden.

(brun/APA)