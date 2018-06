Regierung in Brüssel: Kurz will "ein Europa, das schützt"

Die österreichische Regierung ist Mittwochvormittag in Brüssel zum informellen Ministerrat zusammengekommen. Im Vorfeld des Ratsvorsitzes spricht Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) von einer großen Ehre und Verantwortung. "Der Vorsitz bietet uns die Möglichkeit, noch besser mitzugestalten." Das Motto der Regierung laute: "Ein Europa, das schützt". Beim Besuch in Brüssel wird die Feinabstimmung des Programms für den Ratsvorsitz mit der Kommission vorgenommen.

Kurz betonte nach dem Ministerrat, die Regierung strebe eine Union an, die auf Subsidiarität setze. Er wolle eine Union, die in großen Fragen - wie etwa beim Binnenmarkt, in Fragen des internationalen Handels und Außengrenzschutzes - zusammenarbeite und sich in kleinen zurücknehme. Das klare Ziel sei mittelfristig wieder mehr "Miteinander auf unserem Kontinent". Auch die Beziehungen zu Russland seien alles andere als ein befriedigender Zustand. Vor allem in internationalen Krisenherden gäbe es hier die Notwendigkeit zusammenzuarbeiten.

Schwerpunkt Außengrenzschutz und illegale Migration

Der Fokus der Ratspräsidentschaft soll im Kampf gegen die illegale Migration liegen. Kurz meinte, dass das Flüchtlingsthema schon für "viel zu viele Gräben und Spaltungen in der EU geführt" habe und will daher "darauf fokussieren, wo wir einer Meinung sind: dem Außengrenzschutz". Der Regierung schwebt hier eine Stärkung von Frontex vor - "personell und finanziell". Das Ziel müsse es sein, illegale Migranten an den Außengrenzen zu versorgen und zurückzustellen. Man müsse auch mit den Transitländern zusammenzuarbeiten, um zu verhindern, dass sich Menschen überhaupt auf den Weg nach Europa machen können. Nur so könne man "die Überforderung in Europa und das Ertrinken" beenden.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache sagte, es gäbe Überlegungen zu Asyl-Aufnahmezentren außerhalb der EU. Asylanträge sollten hier vorweg eingebracht werden, anstatt illegal den Weg nach Europa zu beschreiten. Mit Kanzler Kurz war er sich einig, dass es für Flüchtlingen keinen Anspruch geben dürfe, sich das Land, in das man flüchten will, auszusuchen. "Viele werden sich dann nicht mehr auf den Weg machen", meinte Kurz. "Das beendet die Überforderung in Europa und verhindert das Sterben am Weg." Strache betonte zudem, dass die Asylverteilung und Flüchtlingsquoten "sicher der falsche Weg" seien, dies habe auch schon in der Vergangenheit nicht gefruchtet. Gleichzeitig wolle man verhindern, dass neue Fluchtrouten entstehen. Albanien habe man diesbezüglich schon Unterstützung in Form von Polizisten und entsprechendem Gerät zugesichert.

Weitere Themen: Brexit und EU-Budget

Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) nannte mit dem Brexit und EU-Budget weitere Themen, die den Ratsvorsitz bestimmen werden. Der Austrittsvertrag von Großbritannien wird während Ratspräsidentschaft definiert. Dann gehe es darum, wie das künftige Verhältnis sein werde. Blümel betonte, dass Großbritannien weiterhin ein wesentlicher Partner im sicherheits- und wirtschaftspolitischen Bereich bleiben werde. Was den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen betrifft, sei die Position der Regierung klar: "Es war bisher ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts und ein Prozent soll es auch bleiben."

Es gebe "genug zu tun", meinte Kurz. Als Ratsvorsitzender habe man zwar etwas mehr Einfluss, "aber man kann auch nicht allein entscheiden. Es muss bei den meisten Themen ein Konsens aller 28 gefunden werden". Nach dem heutigen Treffen zur "Feinabstimmung" mit der EU-Kommission über das Programm für die österreichische Ratspräsidentschaft werde es einen zweiten Termin mit der Kommission in Wien geben.