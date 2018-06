Arbeiterkammer über Ceta: "Österreich hat sich ein besseres Abkommen verdient"

Die Arbeitnehmervertreter appellieren in einem Offenen Brief an die Abgeordneten zu National- und Bundesrat, gegen die Ratifizierung des Abkommens zu stimmen. Die SPÖ übt erneut Kritik am "Totalumfaller" der FPÖ.